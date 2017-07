Simon Hülsbömer verantwortet als Program Manager Executive Education die Geschäftsentwicklung und die Inhalte des IDG-Weiterbildungsangebots an der Schnittstelle von Business und IT. Zuvor war er rund zehn Jahre lang als (leitender) Redakteur für die Computerwoche tätig und betreute alle Themen rund um IT-Sicherheit, Risiko-Management, Compliance und Datenschutz. Alle Artikel des Autors

Fühlen Sie sich beobachtet? Ist Ihr Kollege von nebenan urplötzlich wie aus dem Nichts "krank" geschrieben? Das kann fiese Gründe haben: Die Möglichkeiten der Mitarbeiterüberwachung in den Unternehmen nehmen zu - und viele Chefs nehmen sie gerne in Anspruch. Passen Sie also auf ...