Durch die Übernahme der Net-Point AG aus Zug zum 01. Juli 2017 untermauert die Acmeo GmbH ihr Engagement in der DACH-Region. Bereits seit einigen Jahren bediene man Kunden in Österreich und der Schweiz von Hannover aus, teilt der Distributor nun mit. Mit der Net-Point AG als Standbein in der Region soll vor allem die Geschäftsentwicklung in der Schweiz positiv beeinflussen werden.

Ab sofort erhalten die Schweizer Partner Zugriff auf den technischen Support sowie auf rund 600 Skripte, Vertragsvorlagen und Servicebedingungen der Acmeo. Außerdem steht für die neuen Kollegen aus Zug eine umfangreiche Infothek für Vertrieb, Technik und Strategie bereit.

Im Gegenzug profitiert Acmeo von einem erfahrenen Vertrieb der Schweizer mit derzeit rund 800 Kunden. Die Hannoveraner sprechen dabei von einer Win-Win-Situation, die beide Distributoren stärkt und somit interessanter für Systemhäuser und Hersteller macht. Weiterhin werden bereits Gespräche zur selektiven und schrittweisen Anpassung der Portfolios geführt.

"Von der Zusammenführung der Stärken beider Unternehmen werden vor allem die Systemhauspartner in der Schweiz profitieren", erklärt Henning Meyer, Geschäftsführer und Gründer der Acmeo. "Die Net-Point AG hat über Jahre ein erfolgreiches Distributionsgeschäft aufgebaut und sich einen hervorragen Ruf am Markt erarbeitet. Ein großes Wachstumspotenzial sehen wir vor allem im Ausbau des Managed Services-Bereiches. An dieser Stelle wird Net-Point ab sofort auf unsere technische Expertise und Mehrwertleistungen zugreifen und dem Schweizer Markt zuführen." (KEW)