Drei Jahre nach dem Kauf durch Infinigate ist die Acmeo GmbH ist nur noch eine Business Unit des Value Added Distributors (VAD) - mit dem wenig originellen Namen "MSP & Cloud". Damit übernahm Infinigate auch alle Rechte und Pflichten der früheren Acmeo GmbH. Die Standorte Hannover und Essen bleiben erhalten, alle ex-Acmeo-Mitarbeiter erhalten neue E-Mail-Adressen. Personal und fachliche Kompetenz sollen dort auch entsprechend des Wachstums ausgebaut werden.

Die Geschäftsführung der vergrößerten Infinigate Deutschland GmbH verbleibt bei Robert Scicolone der Vertrieb, Marketing und die Technik verantwortet. Jan Erbguth bliebt für den kaufmännischen Bereich zuständig. Die Leitung der neu geschaffenen Business Unit "MSP & Cloud" übernimmt Sascha Odenthal, der fachlich an Richard Huth, EVP Integration & Compliance, berichtet. Dieser hat nach dem Wechsel des Acmeo-Gründers Henning Meyer in die Infinigate-Gruppe als Interims-Geschäftsführer die Fusion vorbereitet und wird nun den übergeordneten Geschäftsbereich MSP verantworten. Infinigate-Deutschland-Chef Scicolone bedankt sich dafür bei ihm: "Dank seines Engagements konnten wir die Teams aus Hannover und Essen erfolgreich mit unseren Strukturen vereinen und werden von nun an als stark gewachsenes Unternehmen im deutschen Markt agieren."

Henning Meyer fungiert als SVP MSP&Cloud bei der Infinigate Group und ist für die strategische Ausrichtung des VADs verantworlich. Er soll neue Märkte, neue Regionen neue Produkte und neue Geschäftsmöglichkeiten für die Gruppe "entdecken" und weiterentwickeln. Ferner soll Meyer Impulse zum Wachstum des Geschäftsbereichs MSP&Cloud setzen und die Geschäftsleitung im Partnermanagement, beim Recruitment und bei der Weiterbildung der Mitarbeiter unterstützen. In dieser Rolle berichtet er direkt an den Infinigate-CEO Klaus Schlichtherle.

Erste Synergien bereits genutzt

Mit der endgültigen Verschmelzung beider Unternehmen erhofft sich Infinigate den "Ausbau des Security-Portfolios in Kombination mit Cloud-Lösungen und Managed-Services-Angebote". In den Monaten April bis August 2021 konnte die Gruppe ihre Umsätze im Jahresvergleich um 38-Prozent erhöhen, die MSP-Erlöse (Managed Service Providing) legten um 29 Prozent zu.

Sascha Odenthal, neuer Vertriebsleiter "MSP & Cloud" bei Infinigate Deutschland, erläutert in einem ersten Statement seine Pläne für die neu geschaffene Business Unit: "In den letzten drei Jahren haben wir an allen Standorten Expertise für MSP- und Cloud-Themen aufgebaut, unser MS-Portal funktional ausgebaut und neue Themen mit Erfolg an den Start gebracht. Mit unseren fusionierten und leistungsstarken Teams aus Vertriebs- und mehr als 40 Technik-Spezialisten können wir Partnern breit gefächerte und sehr attraktive Services in diesen Bereichen anbieten und sie somit in ihrem Wachstum schlagkräftig unterstützen."

