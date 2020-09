Damit Managed Service Provider (MSPs) sich von der Masse abheben und mehr als nur kostendeckend arbeiten können, müssen sie ihre Prozesse weitgehend standardisieren und automatisieren - das war eine der vielen Erkenntnisse aus den Systemhauskongress Sessions 2020. Hierbei könnte den MSPs das System-Management-Tool "Roar" des US-amerikanischen Softwareanbieters Liongard Hilfestellung leisten.

Mit "Liongard Roar" erhalten Systemhäuser fortlaufend eine Übersicht über die Veränderungen in der IT-Landschaft ihrer Kunden. Die Middleware lässt sich mit Active Directory, mit SQL-Datenbanken und mit einigen Security-Systemen (Bitdefender, Eset, Sophos und anderen) verknüpfen oder aber auch in Cloud-Umgebungen (zum Beispiel Microsoft Azure) und Anwendungen (zum Beispiel Microsoft 365) integrieren. Ferner sind auch System-Management-Plattformen wie Autotask anbindbar. Die Workflow-Plattform von ServiceNow soll "in Kürze" dazu kommen.

So unterstützt Liongard Roar MSPs bei der Bewertung der IT-Security-Situation ihrer Kunden und reduziert die damit zusammenhängenden manuellen Prozesse. Die Middleware stellt den Systemhäuser kundenindividuelle Reports über den Stand der IT-Systeme und benachrichtigt bei Bedarf die Kunden, etwa wenn sie nicht ausreichend genug gegen Cyber-Attacken geschützt sind.

Für Holger Schonvogel, Produktspezialist bei Acmeo, ist das eine Erleichterung für MSPs: "Mit Liongard Roar profitieren unsere Partner von mehr Transparenz in ihren Daten. Sie sparen sich die zeitaufwendige Suche." Stefan Steuer, Business Development Manager bei dem Value Add Distributor (VAD) geht noch einen Schritt weiter: "Im Bereich Dokumentation sind wir mit RapidFire Tools und IT Glue bereits gut aufgestellt. Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, alle Plattformen miteinander agieren zu lassen, Informationen auszutauschen und punktgenau abzurufen. Mit Liongard Roar haben wir diese gefunden und unsere Partner können damit nun alle Veränderungen in angeschlossenen Systemen zentral einsehen."

Joe Alapat, CEO und Gründer von Liongard, freut sich ebenfalls über die strategische Partnerschaft mit dem VAD und dessen Resellern: "MSPs müssen in der Lage sein, immer mehr Technologien zu vereinen, um den Wechsel von On-Premise- zu Cloud-Lösungen bei ihren Kunden zu bewerkstelligen. Wir stellen hierfür eine die Lösung bereit. Mit Acmeo haben wir die führende Expertise im Bereich MSP und Cloud ins Boot geholt."