Warum hat sich nun Sophos für Acmeo als einen weiteren Distributor entschieden? Aus Sicht von Michael Gutsch, Zentral- und Osteuropachef bei Sophos, ist Acmeo der optimale Partner, um den Markt für Managed Service Provider (MSPs) in der ihm betreuten Region weiter zu erschließen: "Acmeo bietet mehr als nur Abrechnungsprozesse und Tools für MSPs. Besonders das tiefe Verständnis des MSP-Geschäftsmodells und die umfassende Beratung der Partner hat mich überzeugt. Acmeos Leistungen sind die ideale Ergänzung zu unserem Technologie-Portfolio. Wir freuen uns sehr auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Sophos möchte im diesem Marktsegment stärker wachsen als bisher, und seinen Partnern die optimalen Voraussetzungen dafür liefern, um ins MSP-Geschäft einzusteigen oder es auszubauen.

