Acondistec ist vielen als VAD in Produktbereichen wie ITK, Cloud oder Stromversorgung von Rechenzenten bekannt. Doch der Distributor führt mittlerweile auch Produkte der Huawei-Solartochter FusionSolar und hat sich so mit Solarenergieprodukten ein weiteres Standbein geschaffen.

Nun erweitert der VAD sein Lieferprogramm um die Energiespeicher samt kompatiblem Wechselrichter der LUNA2000-S1-Reihe von Huawei FusionSolar. Mit dieser Angebotserweiterung und der Abrundung des FusionSolar-Portfolios nach unten will Acondistec seinen Partnern nun die Möglichkeit bieten, PV-Projekte ganz gezielt auch im Bereich Small Commercial umzusetzen. "Schließlich wollen nicht nur Großunternehmen in Richtung Co2-Neutralität. Auch kleine und mittelständische Unternehmen verfolgen dieses Ziel, wobei ihnen in der Regel aber nur deutlich kleinere Flächen für die Stromgewinnung zur Verfügung stehen", erklärt Acondistec Geschäftsführer Ümit Subas.

Stromspeicher werden immer attraktiver

Im FusionSolar-Small-Commercial-Portfolio sieht Subas "die perfekte Ergänzung" zu den C&I Lösungen, deren Batteriespeicher bei 97 kWh beginnen und nach oben flexibel erweiterbar sind. "Somit können wir Partnerprojekte bis hin zum zweistelligen Megawatt Bereich bedienen", freut sich der Acondistec-Chef.

Gerade im Hinblick auf geringe oder gar negative Einspeisevergütungen sowie hoher Netzentgelte werden Speicherlösungen immer attraktiver. Um seine Partner gezielt mit Know-how versorgen zu können, hat Acondistec ein Partnerprogramm aufgelegt. Dieses umfasst unter anderen umfassende Presales-Unterstützung, Marketing-Support und mögliche Rückvergütungen.

Zu Huawei pflegt Acondistec seit langem eine enge Vertriebspartnerschaft. Das gilt nun auch für die Zusammenarbeit mit FusionSolar. "Bei Huawei FusionSolar sind wir natürlich bestens vernetzt und können Herausforderungen schnell und unbürokratisch lösen. Das ist einer der großen Mehrwerte, die wir unseren Kunden und Partnern bieten", verspricht Ümit Subas.

