Acondistec, einer der Huawei-Distributoren in Deutschland, hat nun auch Produkte des Huawei-Technologiepartners Aishu im Portfolio. Das chinesische Unternehmen ist auf Big-Data-Infrastrukturen und Datenmanagement spezialisiert. Es beschäftigt 1.500 Mitarbeitern und kann in Asien auf mehrere tausend Partnern und über 26.000 Kunden verweisen. Nun will Aishu auch in Europa Fuß fassen.

"Mit Acondistec haben wir einen Distributionspartner gewonnen, der auf chinesische Unternehmen spezialisiert ist, das Geschäft versteht und bereits seit Jahren sehr erfolgreich Lösungen unseres globalen Technologiepartners Huawei vermarktet", erklärt Xavier Chen, Vice President RND bei Aishu. Chen baut für den Hersteller derzeit das R&D Center sowie die EMEA-Zentrale in Hamburg auf.

Dabei unterstützt ihn Wolfgang Korda als EMEA Director Sales & Operations. Korda bringt langjährige Erfahrung im Channel-Business aber auch im Backup- und Software-Bereich mit. Er war zuvor unter anderem über zehn Jahre bei Commvault und zuletzt als Partner Executive CE EMEA bei Suse. Bei Aishu steht ihm als Director Sales & Business Development Claas Hansen zur Seite. Er kennt sowohl Huawei als auch Acondistec aus eigener Anschauung, weil er in der Vergangenheit bei beiden jeweils über zwei Jahre tätig war - als Chief Business Development Officer respektive Director Channel Marketing.

Kombination aus Huawei-Infrastruktur und Aishu-Software

Acondistec-Geschäftsführer Ümit Subas sieht viel Potenzial in der Vermarktung von Lösungen, die Huawei-Infrastruktur und Aishu-Software kombinieren. "Für unsere Partner eine echte Win-win-Situation", erklärt Subas. Mit Aishu als Partner wolle Acondistec nun seine Position im Markt für Datensicherheitslösungen ausbauen und das Geschäft in Richtung Software-Infrastrukturen für Big Data erweitern. Bei den Aishu-Produkten liegt der Schwerpunkt auf Cloud-Lösungen, sie sind jedoch alle auch für hybride Umgebungen sowie zur Installationen im eigenen Rechenzentrum verfügbar: "Die Datenhoheit liegt immer beim Kunden", betont Korda.

