Die Acondistec GmbH hat für ihre Kunden die Hardwarelösungen der kalifornischen Super Micro Computer, Inc. im Angebot, die für maximale Flexibilität und Skalierbarkeit stehen. Die Server sind so konzeptioniert, dass sie jeglichen Kundenbedarf von Start-ups bis hin zu Industriebetrieben und Konzernen abdecken können. Wie hier und hier bereits berichtet, verstärkt der Hersteller seine Channel-Aktivitäten in EMEA und Deutschland.

Die räumliche Nähe zum EMEA Operation Park und Assembly Center von Supermicro im niederländischen 's-Hertogenbosch hält die Lieferkette für endkundenspezifische Serverlösungen kurz, effizient und unkompliziert, verspricht der VAD. So können Partner ihre Projekte bei Unternehmenskunden schneller umsetzen. Zudem können sie mit Unterstützung von Acondistec die Supermicro-Serverlösungen im gesamten EMEA-Raum vertreiben.

Für datenintensive, anspruchsvolle Anwendungen

"Als fokussierter Distributor, der seit langem erfolgreich im Channel arbeitet, eine starke Partnerlandschaft aufgebaut hat und über tiefes Know-how im Server- und Storage-Umfeld verfügt, ist Acondistec ein exzellenter Partner für Hardwarehersteller wie uns", sagt Jacky Ye, Sales Director bei Supermicro in 's-Hertogenbosch. "Das Team in St. Leon-Rot ist hoch engagiert, schnell, flexibel und hat die gleiche DNA wie wir."

"In Supermicro haben wir einen starken Hersteller für unsere weiterwachsende Partnerlandschaft gewonnen", erläutert Ümit Subas, Managing Director der Acondistec GmbH. „Gemeinsam versetzen wir die Acondistec-Partner in die Lage, für ihre Endkunden passgenaue High-End-Lösungen zusammenzustellen und zeitnah zu implementieren.“

Vertriebs-Webinar am 17. Juni 2021

Weitere Details zur Kooperation stellen Acondistec und Supermicro für interessierte Partner in einem Webinar am 17. Juni 2021 gemeinsam vor. Hier geht es zur Anmeldung.

