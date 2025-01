Mit der Eröffnung einer Filiale in Aachen erweitert die ACP Gruppe ihre Präsenz in Deutschland. Die Nummer 9 unter den Top-25 Systemhäusern in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) baut damit gleichzeitig ihr Geschäftsfeld "Digital Solutions" aus. Denn laut Eigenauskunft fragen Kunden verstärkt Digitalisierungs- und Beratungsleistungen bei ACP nach.

Bisher war die ACP IT Consulting GmbH nur in Hamburg vertreten, nun erfüllt auch die Aachener Filiale die fachlichen Digitalisierungsanforderungen der Kunden in Deutschland. Als Mitglied der in Deutschland und Österreich flächendeckend vertretenen Systemhausgruppe bietet die ACP IT Consulting GmbH die passenden Beratungsdienstleistungen und IT-Lösungen für Unternehmen und Einrichtungen der öffentlichen Hand.

Die ACP IT Consulting GmbH beschäftigt insgesamt 13 Personen, als Geschäftsführer der Tochtergesellschaft fungiert Sven Hancke, der auf eine über 30-jährige Berufserfahrung in der IT-Branche zurückblickt - die letzten fast sechs Jahre war er bei Cancom beschäftigt. In Aachen teilt sich das Team die Räumlichkeiten mit der sich dort befindende Geschäftsstelle der ACP IT Solutions GmbH Köln, die klassisches Systemhausgeschäft unter der Leitung von Stefan Brassel und Markus Brungs betreibt.

"Mit der Gründung der ACP IT Consulting GmbH verstärken wir unsere bestehenden Digitalisierungs-Ressourcen und setzen einen weiteren Schritt hin zum Vollsortiment", erklärt Günther Schiller, Vorstand der ACP-Gruppe. "Wir wollen unsere Kunden lösungsorientiert begleiten. Und so freue ich mich sehr, ein hochqualifiziertes Team in unserer Mitte willkommen zu heißen. Besonders stolz bin ich, dass unser Ansatz der Unternehmer-Company den Ausschlag gab, sich uns anzuschließen. So können unsere Kollegen dort eigenverantwortlich agieren und von den Synergien der Gruppe profitieren", so Schiller weiter.

Sven Hancke, der Geschäftsführer der ACP IT Consulting GmbH, kommt von Cancom und definiert seine Aufgaben bei seinem neuen Arbeitgeber so: "Unser Ziel ist die Effizienzsteigerung durch Digitalisierung interner Prozesse, an Schnittstellen und in der Kommunikation mit Partnern. Die enge Zusammenarbeit mit den bestehenden Vertriebsorganisationen und Gesellschaften innerhalb unserer Gruppe eröffnet uns neue Möglichkeiten, Projekte effizienter umzusetzen und zusätzliche Kundenpotenziale zu erschließen. Gemeinsam werden wir unser Standing als Lösungspartner festigen und uns so von unseren Marktbegleitern differenzieren", so Hancke weiter.



