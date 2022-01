Damit erweitert die Nummer 10 der Systemhäuser in der deutschsprachigen Region ihr Portfolio um Objektspeicherlösungen von Cloudian. Diese sind für den On-Premises-Einsatz und für den Betrieb in Cloud-Umgebungen geeignet.

Mit Cloudian Hyperstore lassen sich Daten verteilt über mehrere Standorte hinweg in einem einzigen Namespace verwalten. Dieser Objektspeicher ist laut Anbieter leicht erweiterbar: Zusätzliche Nodes können bei Bedarf zum Cluster hinzugefügt werden. Außerdem soll ein derartiges System gut durchsuchbar sein. Für die Datenintegrität sorgt der integrierte Object-Lock, so dass das System weitgehend vor Ransomware-Angriffen geschützt bleibt.

» "Best MSP 2022"-Umfrage COMPUTERWOCHE und ChannelPartner suchen die besten Managed Service Provider 2022. Um möglichst aussagekräftige Ergebnissen zu erhalten, bitten wir Sie um Ihre Mithilfe. Hier erfahren Sie, wie Sie teilnehmen können. Die besten MSPs 2022

Die Cloudian Produkte werden bereits von Amazon, Lenovo, Cisco und HPE angeboten, seit Anfang 2022 nun ebenfalls von ACP. Das erfreut natürlich Sten Jacobson, Geschäftsführer bei ACP IT Solutions GmbH: "Mit der Cloudian-Lösung lassen sich viele Storage-Herausforderungen angehen. Hyperstore kombiniert die Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von Public-Cloud-Systemen mit dem Datenschutz und der Sicherheit von Private-Cloud-Umgebungen. Gleichzeitig lässt sich Cloudians Objektspeicher mit den Anwendungen vieler Anbieter aus unserem Portfolio integrieren."

Stefan Leiseder, Channel-Manager DACH bei Cloudian, zeigt sich ebenfalls sehr zuversichtlich, was die künftige Zusammenarbeit mit ACP betrifft: "Diese Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein in unserem Vertriebskonzept. Mit der ACP IT Solutions GmbH haben wir einen Partner gefunden, der Kunden helfen kann, das Potential von Scale-Out-Objektspeichern auszuschöpfen", so der Channel Manager weiter.