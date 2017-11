Die Acrolinx GmbH, Anbieter von Content-Software, hat nach der Mehrheitsbeteiligung der Investoren von Genui gleich drei neue Führungskräfte verpflichtet, um das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen. Neben Christopher P. Willis als CMO und Andrew Martin als VP Sales für EMEA, steigt Robert Bredlau als VP Global Alliances bei Acrolinx ein.

Robert Bredlau verfügt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich strategische Geschäftsentwicklung. Er kommt von E-Spirit, wo er in zehn Jahren unterschiedliche leitende Positionen innehatte, unter anderem als VP, COO oder auch Leiter der Geschäftsentwicklung. Davor entwickelte Bredlau die Partnerstrategie bei Day Software, die später von Adobe akquiriert wurden.

Zwei weitere Führungskräfte

Acrolinx neuer CMO, Christopher P. Willis, hat fast zwei Jahrzehnte lang die Marketing-Ausrichtung für SaaS-Plattformen bestimmt und deren Marktpräsenz in den USA und weltweit erweitert. Andrew Martin, als Vice President of EMEA Sales, ist nun dafür verantwortlich, das Wachstum von Acrolinx in Europa anzutreiben.

"Die neuen Führungskräfte bringen fundierte Kenntnisse im Bereich Software, umfassendes Know-how und viel Erfahrung in der erfolgreichen Expansion dynamischer Unternehmen mit", so Dr. Andrew Bredenkamp, Mitgründer und CEO von Acrolinx. "Die Nachfrage von Unternehmen nach bewährten kognitiven Content-Lösungen hat ihren Höchststand erreicht. Acrolinx hat sich nun als führender Anbieter im KI-Markt positioniert." (KEW)