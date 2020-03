Acronis hat die Position Director Channel Sales für Deutschland nachbesetzt und auf internationaler Ebene einen neuen Vorstandsvorsitzenden etabliert. In Deutschland verantwortet seit Anfang März mit Markus Fritz ein alter Bekannter der Acronis-Partner das Channel-Geschäft.

Beim Software-Anbieter Ivanti war Fritz zuletzt als Manager Channel Sales EMEA Central tätig. Fritz war bereits von 2012 bis Mitte 2017 bei Acronis, zunächst als Distribution Account Manager, dann als Director Distribution, Strategic Sales & Alliances. Heiko von Soosten, sein Vorgänger auf der Position Director Channel Sales für Deutschland, übernahm bereits Ende 2019 die Aufgabe als General Manager DACH bei Acronis.

Gleichzeitig hat Acronis mit René Bonvanie einen neuen Chairman ernannt. Bonvanie gehört seit schon 2014 zum Board of Directsors des Unternehmens. Er ist außerdem in den Aufsichtsräten des Analytics-Spezialisten Collibra, des belgischen IT-Security-Spezialisten Guardsquare und Nexthink tätig. Zuletzt hatte bei Palo Alto Networks, mit dem Acronis seit Sommer 2019 eng zusammenarbeitet, die Position des Executive Vice President of Strategic Accounts inne.

Als Chairman ist Bonvanie bei Acronis zusammen mit CEO Serguei Beloussov und dem übrigen Managementteam für die Strategie und deren Umsetzung verantwortlich. Dafür bringt Bonvanie mehr als 35 Jahre Erfahrung mit, davon gut elf bei Palo Alto Networks. Vor seiner Zeit dort hatte er zudem leitende Marketingpositionen bei Business Objects, Veritas und Oracle inne.

"Unternehmen, Service Provider und Behörden auf der ganzen Welt stehen vor der Herausforderung, ihre enormen Datenvolumen zu schützen. Das belastet ihre Systeme und Mitarbeiter", betont Bonvanie. "Um diese Anforderungen zu erfüllen, bietet Acronis branchenführende Produkte für vollständig skalierbare, einfache, effiziente und sichere Cyber Protection."