Die neue 2021er Version der Backup-Lösung Acronis True Image kann nicht mehr nur Datensicherungen für Privatanwender erledigen, sondern nun auch Malware erkennen und entfernen, teilte der Hersteller mit. Acronis hat die Anwendung mit einem Echtzeitschutz ausgestattet, der sogar KI-gestützte Verhaltensanalysen durchführt, um schädliche Dateien zuverlässig identifizieren zu können. Darüber hinaus kann Acronis True Image 2021 auch Signatur-basierte On-Demand-Antivirus-Scans durchführen, Web-Content filtern und sogar Videokonferenzen vor Cyber-Attacken schützen.

Umfassender Schutz für Privatanwender

"Neben einem kontinuierlichen Bedarf an Schutz vor versehentlichen Löschungen oder Hardware-Ausfällen sind Systeme im Heim- beziehungsweise Homeoffice-Bereich einer zunehmenden Flut von Angriffen durch ausgeklügelte Cyber-Bedrohungen ausgesetzt", sagt Serguei Beloussov, Gründer und CEO von Acronis. Menschen, die von Zuhause aus arbeiten, seien ein beliebtes Ziel für Malware-, Hacker- und Phishing-Angriffe. Das liege unter anderem daran, dass ihre Systeme oft schlechter geschützt seien als die in Unternehmen. "Ein Backup ohne Cyber-Security-Schutz ist in dieser Situation eine unzureichende Option", so Beloussov.

» SIEM für den Mittelstand In dem kostenlosen Webcast am 29. September zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit einer SIEM-Lösung vor Cyber-Attacken schützen können. Hier anmelden

Die neue Version sei eine "All-in-one-Lösung" für Privatanwender. Sie decke das komplette Spektrum moderner Bedrohungen vor Datenverlusten ab. Mehrere separate Produkte einzusetzen, die nicht ausreichend aufeinander abgestimmt seien, führe dagegen zu Problemen. Auch die Verwaltung werde dadurch komplexer und das Risiko für Sicherheitslücken steige. Ebenso seien die Gesamtkosten höher. Die neuen Funktionen waren bisher Teil der separat erhältlichen Acronis Cyber Protect Cloud, die sich normalerweise nur an Unternehmenskunden richtet.

Acronis True Image 2021 ist in vier Editionen ab sofort verfügbar. Die Standard-Version wird ab 59,99 Euro als Dauerlizenz angeboten. Die Essential-Variante enthält zusätzliche Funktionen und ist ab 49,99 Euro pro Jahr im Abonnement erhältlich. Zusätzlich gibt es die Advanced-Version, die 500 GByte Speicherplatz in der Acronis-Cloud mit sich bringt und jährlich 89,99 Euro kostet. Die Premium-Edition setzt auf dieser Version auf, umfasst aber für jährlich 124,99 Euro rund 1 TByte Speicherplatz, der sich optional auch noch erweitern lässt.