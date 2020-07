Acronis hat die Übernahme von DeviceLock angekündigt. Die Software des Herstellers für Data Leak Prevention (DLP) sowie dessen Systeme zur Kontrolle von Endgeräten und Schnittstellen laufen weltweit auf über viel Millionen Computern bei über 5.000 Kunden. Besonders stark ist DeviceLock im Bank- und Finanzwesen, der Gesundheits- und Pharmabranche sowie bei staatlichen Einrichtungen vertreten. Aber auch Industrie- und Handelskonzerne, die hohen Wert auf den Schutz von Firmengeheimnissen legen, setzen sie ein.

DLP-Lösungen sind seit Beginn der Corona-Epidemie gefragter denn je. Laut DeviceLock sind fast zwei Drittel aller ernsten Datenlecks auf Mitarbeiter, Auftragnehmer oder Besucher zurückführen. Da viele Mitarbeiter nicht mehr ins Büro kommen, sondern von zuhause aus arbeiten, hat die Gefahr des wissentlichen oder unwissentlichen Datenabflusses über die genutzten Endgeräte noch einmal zugenommen. Nachdem sich Symantec nach der Übernahme durch Broadcom aus dem Segment zurückgezogen hat, gehören neben DeviceLock McAfee, Digital Guardian, Forcepoint und Check Point zu den wichtigen Anbietern.

Erweiterung des Vertriebsnetzes von DeviceLock

Wichtiger Aspekt der Übernahme ist auch die rasche Erweiterung des Vertriebsnetzes von DeviceLock. "Durch den Zusammenschluss mit Acronis können wir unsere Produktinnovationen beschleunigen, unseren Vertriebskanal erweitern und unsere bestehende Technologie noch besser einsetzen, um Kundenanforderungen zu erfüllen", sagt Ashot Oganesyan, Gründer und CEO von DeviceLock. Acronis dagegen verweist darauf, die Services von DeviceLock nun den rund 50.000 eigenen Channel-Partnern anbieten zu wollen. Große Erwartungen setztd der Backup-Spezialist hier insbesondere in den Vertrieb über die eigenen MSPs (Managed Service Provider).

Acronis wird die Technologie von DeviceLock in die eigene Plattform integrieren und die neuen Services über das Acronis Cyber Cloud Solutions-Portal verfügbar machen. Mit der vollständigen DLP-Suite von DeviceLock will Acronis "einen einfachen und kostengünstigen Ansatz zur unternehmensgerechten Data Leak Prevention auf Windows- und Mac-Computern sowie virtualisierten Windows-Sitzungen und -Applikationen anbieten", teilt das Unternehmen mit. Partnern und Kunden wolle man damit eine einfache Möglichkeit bieten, an Endpunkt-DLP-Lösungen mit großem Funktionsumfang zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten.

"Wir befassen uns sowohl mit der internen Entwicklung neuer Lösungen als auch mit der Akquisition weiterer führender Anbieter, um unser bestehendes Repertoire auch zukünftig auszubauen. Die Welt der IT-Sicherheit ist im beständigen Wandel - und daher sind auch wir entschlossen, unsere Lösungen fortlaufend weiterzuentwickeln, um die sich ständig ändernden Anforderungen des Marktes zu erfüllen", blickt Serguei Beloussov, Gründer und CEO von Acronis, in die Zukunft.