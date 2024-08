EQT will beim Security-Anbieter Acronis mit einer Mehrheitsbeteiligung einsteigen. EQT mit Sitz in Schweden ist eine große, europäische Private-Equity-Firma und verwaltet über 246 Milliarden Euro, die in vielen Branchen angelegt sind. Im Technologiebereich ist EQT in Deutschland etwa in die Unternehmen Deutsche Glasfaser und Suse investiert (bei beiden seit 2019).

Von Acronis wird EQT nach dem Abschluss der Transaktion, der je nachdem wie schnell die erforderlichen behördlichen Zustimmungen vorliegen, im ersten oder zweiten Quartal 2025 erwartet wird, dann 40 bis 50 Prozent gehören. Ziel des Investors ist es eigener Aussage zufolge, das weitere Wachstum von Acronis mit voranzubringen und die Cybersecurity-Plattform sowie das MSP-Angebot weiter auszubauen.

Investor sieht klares Wertversprechen für MSPs

"Acronis ist eine stark positionierte Softwareplattform für Cybersicherheit und Datenschutz mit einem klaren Wertversprechen für Managed Service Provider", sagt Johannes Reichel, Partner und Co-Head of Technology beim Investor. "EQT verfolgt die Entwicklung des Unternehmens seit vielen Jahren und ist weiterhin von seiner Leistung und Innovationskraft beeindruckt. Wir freuen uns sehr, in der nächsten Wachstumsphase mit Acronis, dem Managementteam und den bestehenden Investoren zusammenzuarbeiten."

"Wir freuen uns sehr, EQT als Hauptaktionär zu haben, der unsere strategische Expansion unterstützt und unsere Wachstumsvision teilt", sagt Ezequiel Steiner, der seit Oktober 2023 Acronis-CEO ist. "Wir möchten unseren bestehenden Investoren für ihre bisherige Unterstützung danken und freuen uns, dass viele von ihnen auch weiterhin investiert bleiben, während wir voranschreiten. Vor allem aber möchte ich dem Acronis-Team für seine Arbeit danken, die uns an diesen Punkt gebracht hat."

"Dieser Punkt" lässt sich in Zahlen folgendermaßen zusammenfassen. Derzeit arbeitet Acronis mit über 20.000 Service Providern zusammen, schützt über 750.000 Unternehmen in 150 Ländern und bietet seine Produkte in 26 Sprachen an. An 15 Standorten beschäftigt das Unternehmen 1.700 Personen. Zum Portfolio gehören neben den Wurzeln im Bereich Data Protection und Backup, längst auch Cybersecurity und Angebote für das Management und die Automatisierung des Betriebs von MSPs.

