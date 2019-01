Die in Niederkassel bei Bonn ansässige ACT Expert Services GmbH bieten ihre Dienstleistungen zukünftig unter gemeinsamer Conet-Flagge an. Nach dem Zusammenschluss profitieren die Kunden beider IT-Häuser von den nahezu verdoppelten personellen Ressourcen und den gebündelten Leistungsangeboten der so gestärkten Conet Services GmbH.

Claus Frömbgen (Conet) und Torsten Schulze (ACT) verantworten als Geschäftsführer der Conet Services GmbH die konzentrierten Beratungs- und Betriebsleistungen in den Bereichen IT-Betrieb, Managed Services sowie Cloud-Lösungen aus beiden Unternehmen. Beide Unternehmen werden bereits seit einigen Monaten von der Doppelspitze Frömbgen und Schulze geleitet.

"Wir freuen uns darauf, unsere Leistungen in IT-Betrieb, Cloud-Lösungen, Outsourcing-Beratung sowie Infrastrukturprojekten mit unserem fast verdoppelten Personalstamm und konzertierter Fachexpertise künftig noch ausweiten zu können", sagt Claus Frömbgen.

"Die Anforderungen an das Management einer leistungsstarken und gleichzeitig sicheren informationstechnischen Ausstattung steigen in allen unseren Kundensegmenten – in der Privatwirtschaft ebenso wie in der öffentlichen Verwaltung und dem Verteidigungssektor", so Torsten Schulze. "Mit unserem technischen Know-how und langjähriger Projekterfahrung in Beratung, Entwicklung und Betrieb können wir gemeinsam unsere Kunden bei der Bewältigung dieser Herausforderungen noch gezielter und umfänglicher unterstützen."

"Die sich ergänzenden Lösungsangebote und die räumliche Nähe unserer beiden Unternehmensgruppen waren bereits ausschlaggebend für unser Engagement bei ACT gewesen", erklärt Anke Höfer, CEO der Conet Technologies Holding GmbH. "Nach einer Übergangsphase des Kennen- und Voneinander-Lernens ist es der konsequente nächste Schritt, die inhaltlich, technisch und organisatorisch sehr ähnlich aufgestellten Gesellschaften unter einem Dach zu vereinen."

