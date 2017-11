Neben Larry Irvin in den USA ging nun auch Mario Werner an Bord. Er wird Actifio in der DACH-Region als Regional Manager anführen. Diese Position beinhaltet auch die Vertriebs- und Marketingleitung in Zentraleuropa. Denn der Diplom-Betriebswiert möchte für Actifio neue Partner und Kunden gewinnen.

Werner verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Software-Branche. Vor seinem Wechsel zu Actifio war er als Director für Sales and Operations bei Catalogic für die Region CEMEA zuständig. Zu seinen vorherigen Stationen gehört unter anderem auch Syncort, wo er in der Region Nord- und Zentraleuropa als Senior Manager für Data Protection Sales sowie in EMEA als Senior Manager für Data Protection in der Region EMEA verantwortlich war. Seit Anfang 2016 war Mario Werner zudem als Managing Partner für die Glanzberg Genusswerkstatt, einem Onlineshop für Qualitätsweine, aktiv.

"Datenmanagement ist heutzutage keine einfache, aber zunehmend unternehmenskritische Aufgabe. Effizientes Backup, Recovery, Copy Data Management und Virtualisierung von Daten sind mittlerweile ganz entscheidende Herausforderungen für IT-Teams. Dieses gilt insbesondere für die Möglichkeiten, auch größte Datenmengen, Applikationen und komplette Services jederzeit wieder für unterschiedlichste Aufgaben schnell und zuverlässig zur Verfügung zu stellen. Hierbei gilt es physische, virtuelle als auch Cloud-Umgebungen gleichermaßen zu unterstützen", so Mario Werner in seiner Antrittsrede.