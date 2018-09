Das letzte Kapitel des einst erfolgreichen Braunschweiger Distributors Devil scheint geschrieben.Nachdem Devil 2014 in finanzielle Schieflage geraten war, übernahm der polnische Distributor Action S.A. die restlichen Anteile an dem Grossisten und führte die Firma als Action Europe weiter.

Nun kommt auch für Action Europedas endgültige Aus. Die Alleingesellschafterin Action S.A. w restrukturyzacji mit Sitz in Warschau hat per Gesellschafterbeschluss vom 24.9.2018 die Liquidation der Action Europe besiegelt. Als Grund gibt die Muttergesellschaft "die Konsolidierung des Geschäftes der Alleingesellschafterin im Rahmen des laufenden Restrukturierungsverfahrens" an.

Damit wird die Handelstätigkeit mit sofortiger Wirkung eingestellt. Laut dem stellvertretenden Geschäftsführer Jörg Hasselbach werden im Rahmen der Liquidation sämtliche Verbindlichkeiten des Unternehmens vollständig bezahlt. Die Bearbeitung von Gewährleistungsfällen soll durch die Action S.A. w restrukturyzacji sichergestellt werden.