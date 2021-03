Diese Akquisition war für die Schweizer bereits die 17. Transaktion seit der Gründung der Gruppe im Jahr 2017. Addag ist das elfte deutsche Mitglied der SITS Group die nun in fünf Ländern (DACH & BeNeLux) mit 14 Gesellschaften an 18 Niederlassungen vertreten ist. Insgesamt mehr als 600 Mitarbeiter zählt die SITS-Group derzeit.

Der Datenschutz- und IT-Compliance-Spezialist Addag wurde 1993 in Aachen gegründet. Nach 28 Jahren beschäftigt das kleine, aber feine Systemhaus 15 hochqualifizierte Mitarbeiter. Die Dienstleistungen der Aachener umfassen die Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter, den Aufbau von Datenschutz-Management-Systemen, Auftragsarbeiten nach DSGVO, Auditierungen, Datenschutzbewertungen moderner IT-Lösungen, Datenschutz-Schulungen sowie Wartung und Überwachung von kritischer IT-Infrastruktur mit dem Fokus auf IT-Compliance / IT-Sicherheit. Zu den Addag-Kunden gehören über 300 Unternehmen aus den Bereichen HealthCare, Industrie, Forschung, Handel und Energie.

Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Dr. Ralf Werner Schadowski wird als Geschäftsführer der Addag GmbH weiterhin tätig bleiben. Außerdem soll er den Bereich Datenschutz in der SITS Group leiten. Auf diese Aufgabe freut sich Schadowski besonders: "Nun können wir auf zahlreiche IT-Sicherheitsexperten in einem großen internationalen Netzwerk zurückgreifen und haben jetzt mehr Möglichkeiten, Kunden ganzheitlich an der Schnittstelle Datenschutz / IT-Sicherheit zu betreuen."

Philipp Stebler, CEO der SITS Group, ist überzeugt, mit Addag den richtigen Fang gemacht zu haben: "Mit Ralf Schadowski gewinnen wir einen starken Unternehmer, dessen Persönlichkeit und Engagement hervorragend in unser wachsendes Team passen. Zusammen mit den weiteren Unternehmen unserer Gruppe können wir nun unseren Kunden hochwertige Beratungsleistungen im Bereich Datenschutz und IT-Compliance anbieten."