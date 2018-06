Nachdem Axians-Deutschland-Chefin Diana Coso bereits im Februar 2018 das Handtuch geworfen hatte (ChannelPartner berichtete), wurde nun bekannt, dass Holger R. Müller, zuletzt Direktor bei dem Systemhaus, am 1. Juni 2018 zum Managed Hosting Anbieter PlusServer gewechselt ist. Dort bekleidet er nun die Position des COO (Chief Operating Office), verantwortet also bei den Kölnern das Tagegeschäft.

Müller möchte bei PlusServer den Fokus auf den reibungslosen Ablauf des Tagesgeschäfts in Kombination mit der strategischen Weiterentwicklung der Technologie und des Leistungsspektrums legen. Dabei steht vor allem die Integration neuer Firmen sowie deren Infrastrukturen in die PlusServer-Gruppe im Vordergrund seiner künfitigen Tätigkeit. In den kommenden fünf Jahren strebt PlusServer an, seine Marktposition im deutschsprachigen Raum auszubauen. Dazu möchte das Unternehmen organisch und durch Zukäufe wachsen. Berichten wird Holger Müller direkt an Thomas Noglik, Chief Executive Officer (CEO) bei PlusServer.

"Ich finde es persönlich sehr spannend, kundenindividuel-le Cloud-Lösungen unter Einbeziehung der großen Hyperscaler wie AWS mit einem klaren Fokus auf den deutschen Markt anzubieten", so geht Müller seine neue Aufgabe an. „PlusServer wandelt sich immer mehr zum Multi-Cloud-Service-Provider. So freue ich mich schon darauf, den Wandel und die Konsolidierung der Managed-Hosting- und Cloud-Branche aktiv mitzugestalten und unseren Kunden zukunftsweisende Services anbieten zu können."

Holger R. Müller hat bereits 2006 seine erste Stelle bei der Vor-Vorgänger-Organisation von Axians, also bei Fritz & Macziol, angetreten. Er begann dort als Bereichsleiter und arbeitete sich bis in die Führungsriege vor. Dort war er auch die zwei letzten Jahre unter dem Dach der Axians-Mutter, Vinci Energies, tätig.

Vor seinem Einstieg bei Fritz & Macziol war Müller fünf Jahre bei dem Wettbewerber Comparex beschäftigt. Davor (1997 - 1999) agierte er als Technischer Marketing-Manager für die Medizintechnik-Produktsparte von Hewlett-Packard.

Lesetipp: Fritz & Macziol ist Geschichte

Holger R. Müller hat Informatik an der Dualen Hochschule Baden Württemberg studiert und diese Ausbildung mit einem Titel des Diplom-Ingenieurs abgeschlossen. Seine Kenntnisse in den Bereichen Management und Finance vertiefte Müller am Malik Management Zentrum St. Gallen und der London Business School.