Um an interne Informationen aus SAP-, Salesforce- oder Microsoft-Systemen zu gelangen, setzen immer mehr Unternehmen auf "Enterprise Search"-Technologien von Anbietern wie Google, Elasticsearch, IBM oder Lucidworks. Auch Sinequa wurde von Gartner als Marktführer im Bereich der sogenannten "Insight Engines" eingestuft.

Nicht zuletzt deshalb ist Adesso eine technologische Partnerschaft mit Sinequa eingegangen und hat parallel dazu mit dem Aufbau eines neuen Competence Centers für Enterprise Search begonnen. Von diesem Kompetenzzentrum heraus soll nicht nur die Suchplattform beim Kunden installiert, sondern auch direkt an die kundeneigenen ERP-, CRM- und Dokumenten-Management-Sysgteme (DMS) angebunden werden.

Die Fachkräfte von Adesso versprechen, die Suchmaske und die daraus hervorgehenden Ergebnisse den Kundenwünschen entsprechend zu gestalten. Die Software von Sinequa kann On-Premises oder in der Public Cloud (Azure, AWS & Co.) installiert werden.

Rico Weber, Leiter des neuen Competence Centers bei Adesso, ist sich ganz sicher, mit Sinequa genau den richtigen Anbieter von Enterprise Search-Technologie gefunden zu haben: "Damit können wir unsere Kunden bei ihrer Entwicklung von Daten- zu Informations-getriebenen Unternehmen unterstützen."

Stéphane Kirchacker, Europa-Chef bei Sinequa, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, Adesso zu unseren Partnern zählen zu dürfen, da wir so unsere gemeinsame Präsenz in der DACH-Region festigen und ausbauen können." Kirchacker überzeugt, mit der eigenen Software Enterprise Search-Projekte auch in komplexen Umgebungen durchzuführen und dabei "eine Vielzahl von Anwendungen und Datensilos" anzubinden.

Dem Adesso-Manager Weber schweben nun große Projekte in vielen Branchen vor - angefangen bei der Automobilindustrie über das Bankwesen und die öffentliche Verwaltung bis hin zur Luft- und Raumfahrt.



Mehr zu Adesso:

IT-Dienstleister hebt Umsatzprognose an

Stefanie Kemp folgt Gottfried Koch nach

Holger R. Müller hat PlusServer verlassen

Nun auch in Münster vertreten

IoT-Know-how erworben