Die neuen Räumlichkeiten von Adesso SE in Nürnberg befinden sich im "Seetor City Campus" - am Wöhrder See unweit des Nürnberger Hauptbahnhofs. Mit der zentralen Lage erhofft sich der IT-Dienstleister seine Sichtbarkeit in Nürnberg zu verbessern und durch die zentrale Lage und gute Verkehrsanbindung die Erreichbarkeit für Kunden und Mitarbeiter zu erhöhen.

Beim Innenausbau des neuen Büros hatte der Adesso (fast) alle Freiheiten. So konnte der IT-Dienstleister dort sein selbst konzipiertes modernes New-Work-Raumkonzept umsetzen. Eigener Aussage zur Folge schaffen die neuen Räumlichkeiten eine angenehme Arbeitsatmosphäre, die Kreativität, Kommunikation und Zusammenarbeit fördert. Den dort tätigen Mitarbeitern stehen 4.500 m² an Fläche zur Verfügung.

In dem neuen Quartier belegt Adesso als Ankermieter einen kompletten Gebäudeteil für sich allein. Damit unterstreicht das Unternehmen die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Nürnberg für seine geschäftlichen Tätigkeiten.

Bezogen hat Adesso die neuen Räumlichkeiten bereits im Juni 2024, die feierliche Einweihung fand am 23. Oktober statt. Da feierte Adesso gemeinsam mit Kunden, Partnern sowie Gästen aus Politik und Wirtschaft. Nach der Begrüßung durch den Niederlassungsleiter Marco Jäger übernahm Aesso-Vorständin Kristina Gerwert das Wort. In ihrer Rede erläuterte sie, warum man weiterhin gezielt in moderne Offices investiert und wie das Unternehmen damit eine Atmosphäre fördert, die New-Work-Arbeitsmodelle befördert.

"Mit dem Umzug in die neuen Büroräume im unterstreichen wir unser wachsendes Engagement in der Metropolregion Nürnberg. Mit den erweiterten Kapazitäten haben wir zusätzliche Freiräume geschaffen, um unsere Kunden und Partner vor Ort künftig besser betreuen zu können", so Niederlassungsleiter Marco Jäger. "Mit den neuen Räumlichkeiten bieten wir unseren Beschäftigten ein attraktives, modernes Arbeitsumfeld und einen Ort der persönlichen Begegnung für den gemeinsamen kreativen Austausch."

So lädt die Dachterrasse zum Relaxen in den Pausen oder auch nach der Arbeit ein. Für die Verpflegung in der Mittagspause haben Nürnberger Adesso-Mitarbeiter reichlich Auswahl: Sie können die hauseigene Kantine ("Dean & David") nutzen oder auch außerhalb des Gebäudes essen. Von der Salatbar über internationale Küche (L'Osteria) und diversere Foodtrucks, bis hin zur Bäckerei und zur Eisdiele - der kleine und große Hungler sind rasch gestillt - und das alle fußläufig erreichbar.

Und wer die Kalorien rasch wieder loswerden möchte - im nahegelegenen Nürnberger Sportcentrum ist dies leicht möglich. Und einmal im Quartal treffen sich Adesso zu gemeinsamen Aktivitäten, etwa zum Kickern im Büro, zum Besuch des Nürnberger Christkindlmarktes oder der berühmten Bergkirchweih. Und wer nicht allein daheim frühstücken möchte, kann dies auch mit seinen Kollegen tun.



Mehr zu Adesso:



Als Arbeitgeber beliebt

Umsatz um 16 Prozent erhöht (August 2024)

Umbesetzung des Vorstands

Kräftige Investments trotz träger Nachfage

KI mit Aleph Alpha