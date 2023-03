Nach Siegen und Kiel eröffnet IT-Dienstleister Adesso in diesem Jahr in Ulm bereits die dritte neue Geschäftsstelle in Deutschland. Auch in Ulm sind die Kriterien erfüllt, die Adesso bei seinen Standortgründungen wichtig sind: Eine starke regionale Wirtschaft mit bereits bestehenden Kundenkontakten und Universitätsnähe.

Besonderheit in Ulm ist, dass Adesso mit Prof. Dr. Manfred Reichert, Direktor des Instituts für Datenbanken und Informationssysteme (DBIS) an der Uni Ulm, seit Jahren ein enges Verhältnis pflegt: Er ist Mitglied des Hochschulbeirats von Adesso, eine Einrichtung, die sich um den Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Praxis kümmert. Kolja Tönges, Bereichsleiter im Geschäftssegment Microsoft bei Adesso und Standortleiter von Adesso in Ulm, wird nun eng mit Reichert zusammenarbeiten, um den Austausch auf regionaler Ebene zwischen Adesso und der Hochschule zu vertiefen.

Tönges hat mit de neuen Standort auch die Erschließung der attraktiven, mittelständisch geprägten Wirtschaftsregion Allgäu im Blick: "In der Region bis hin zum Bodensee im Dreiländereck im Süden sind viele attraktive Unternehmen mit Digitalisierungsbedarf angesiedelt, die wir mit dem Adesso-Portfolio adressieren können. Insbesondere unser Angebot für den Bereich Manufacturing Industry und Automotive im Umfeld von Industrie 4.0, Internet of Things, Data & Analytics und KI wird dieses Wirtschaftssegment besonders ansprechen."

Im März sind bereits 30 Adesso-Mitarbeiter am neuen Standort Ulm eingezogen. Bis Jahresende sollen es bis zu 80 Beschäftigte sein. Insgesamt haben im Umkreis rund 300 Adesso-Beschäftigte ihren Wohnsitz. Sie pendelten bisher zu den Geschäftsstellen in Stuttgart oder Reutlingen, können abr künftig in das näher gelegene Büro in Ulm zurückgrefen.

Professor Reichert, der auch Vorsitzender des Vorstands des Transferzentrums für Digitalisierung, Analytics und Data Science Ulm (DASU) ist, sieht die neue Geschäftsstelle als Gewinn für die Hochschul- und Industrielandschaft in der Region. "Wissenschaft und Praxis sollten heute eng kooperieren, um den stetig zunehmenden Herausforderungen einer digitalen Welt gewachsen zu sein. Mit der neuen Geschäftsstelle Ulm schafft Adesso auch eine räumliche Nähe zur hiesigen Hochschullandschaft und zum Science Park Ulm. Unsere Studierenden und Absolventen werden von einem Arbeitgeber vor Ort profitieren, der sich als Innovator und Impulsgeber für die IT-Branche einen Namen gemacht und eine außerordentliche Entwicklung in den über 25 Jahren seines Bestehens hingelegt hat."

Der Adesso-Hochschulbeirat

Im Hochschulbeirat arbeitet Adesso mit Lehrstuhlinhabern im Informatikbereich zusammen, um Technologien und Ansätze der Softwaretechnik mit zu entwickeln, zu erproben und in die Praxis von Auftragsprojekten zu transferieren. Entsprechende Kooperationen unterhält Adesso bereits in Kiel (Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring, Universität Kiel), Stralsund (Prof. Dr. Michael Klotz, Fachhochschule Stralsund), Berlin (Prof. Dr. Stefan Tai, Technische Universität Berlin), Leipzig (Prof. Dr. Norbert Siegmund, Universität Leipzig), Aachen (Prof. Dr. Bernhard Rumpe, RWTH Aachen), Hannover (Prof. Dr. Kurt Schneider, Leibniz-Universität Hannover) und an der Hauptgeschäftsstelle in Dortmund (Prof. Dr. Jens Teubner, TU Dortmund).

