Adesso hat seinen 25. Standort in Deutschland eröffnet. Er befindet sich im SAP Partner Port in Walldorf, unmittelbar in der Nähe der SAP-Zentrale, und ist dem Unternehmen zufolge "ein klares Statement zur Zusammenarbeit mit dem Technologiepartner SAP." Das neue Büro im "Partner Port", einem Bürokomplex für SAP-Kooperationspartner, unterstreicht diese Intention.

Im "Partner Port" sind bereits Unternehmen wie Dell, IBM, Fujitsu und Microsoft vertreten. Microsoft und SAP arbeiten im Rahmen ihrer Cloud-Partnerschaft unter dem Titel "Project Embrace auf Microsoft Azure" eng zusammen. Bei beiden Anbietern ist Adesso Gold-Partner. "Die Nähe zu unseren beiden engsten Technologiepartnern wird den Aufbau dieser Niederlassung beflügeln", erklärt SAP-Experte Hinrich Mielke, der die Adesso-Geschäftsstelle in Walldorf aufbauen und leiten wird.

Hinrich zufolge nimmt Adesso "einen wachsenden Beratungsbedarf im Markt zu Innovationen durch SAP und Microsoft wahr." Grund sei, dass es in diesem Bereich derzeit mehrere Paradigmenwechsel gebe: "Die Nutzung von IaaS (Infrastructure as a Service) zur Beschleunigung des Umstiegs auf S/4HANA in Verbindung mit den Angeboten von SAP und Microsoft zu PaaS (Platform as a Service) eröffnet Unternehmen noch nie dagewesene Chancen, um die digitale Ausgestaltung ihrer Organisation auf ein ganz neues Level zu heben", so Hinrich.

Perspektivisch soll die neue Geschäftsstelle in Walldorf neben dem Schwerpunkt SAP-Technologie sämtliche Geschäftsbereiche und Kernbranchen von Adesso abdecken. Geleitet wird die Geschäftsstelle von Hinrich Mielke, der zuletzt Führungspositionen bei Devoteam Alegri und Realtech bekleidete. Als Sprecher der Arbeitsgruppe "SAP auf Microsoft Azure" der DSAG engagiert er sich für die Optimierung von SAP-Applikationen auf der Microsoft-Plattform zum Nutzen der Anwenderunternehmen.