Dadurch wird das Führungsgremium der Nummer 15 im Ranking der größten Systemhäuser Deutschlands auf sechs Personen vergrößert. Mit dieser Verstärkung des Managements trägt Adesso SE dem eigenen Wachstum, der Diversifizierung von Geschäftsfeldern und Zielbranchen sowie der weiteren Internationalisierung Rechnung.

Torsten Wegener übernimmt im Vorstand der Adesso SE die Verantwortung für die interdisziplinären Technologie-Geschäftsbereiche "Data & Analytics" und "Microsoft", die bislang von den Vorstandsmitgliedern Dirk Pothen und Andreas Prenneis geleitet wurden. Zum 1. Juli 2021 wird Wegener zusätzlich die Ressortverantwortung für den Geschäftsbereich "Digital Experience" übernehmen, der 2020 aus dem Agenturgeschäft des Konzerns hervorgegangen ist.

In den letzten sieben Jahren war Wegener für den US-amerikanischen IT-Dienstleister Cognizant Technology Solutions (CTSH) in Deutschland tätig. Dort verantwortete er zunächst das Data-driven Business, später zusätzlich noch die Themenbereiche Digital Strategy, Interactive, IoT sowie Digital Engineering. In dieser Position gestaltete Wegener eine konsequent wachstumsorientierte Unternehmensstrategie maßgebend mit - zuletzt als Vice President Digital Business.

Für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats von Adesso SE, Prof. Dr. Volker Gruhn, ist der erfahrene Manager mit Entrepreneur-Background eine Wunschbesetzung: "Torsten Wegener wird unsere Kompetenz in den Bereichen Digitale Transformation und Entwicklung datengetriebener Systeme verstärken. Als ehemaliger Unternehmer und erfolgreicher Manager großer internationaler Dienstleistungseinheiten ist er eine perfekte Besetzung für unser Management. Zudem kennzeichnet ihn eine ausgeprägt kundenzentrierte Customer-First-Haltung, die unserer IT-Philosophie entspricht."

Torsten Wegener freut sich auf die neue Herausforderung und benennt schon mal ein wichtiges Ziel: "Aufbau und Förderung der Datenkompetenz auf breiter Front gehören für mich zu den wichtigsten Aufgaben während der Digitalen Transformation in Unternehmen. Es kommt hier darauf an, Entscheidungen auf Basis der Analyse vorhandener Daten zu treffen und die daraus gewonnenen Einsichten zu nutzen, um existierende Geschäftsmodelle aufzuwerten und völlig neue Geschäftsmodelle zu gestalten: Modelle, die den Nutzen des Kunden ins Visier nehmen und zu jedem Zeitpunkt ein auf ihn zugeschnittenes digitales Angebot präsentieren."

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat der Adesso SE den Vorstandsvertrag von Dirk Pothen auf weitere fünf Jahre bis September 2026 verlängert.

