Der Kaufpreis beträgt maximal 16 Millionen Euro - abhängig vom Profit der Kiwi GmbH im laufenden Geschäftsjahr. 2020 erzielte das schuldenfreie, wachsende und profitable Beratungsunternehmen einen Umsatz von 27 Millionen Euro und ein EBIT-Ergebnis von 3,4 Millionen Euro.

Ähnlich wie Adesso entwickelt auch Kiwi Consulting eigene Software und berät Kunden. Dabei fokussiert sich der ISV auf die Finanzdienstleister und öffentliche Auftraggeber. Bei der Deutschen Bundesbank hält Kiwi großvolumige Rahmenverträge im Bereich Individualzahlungsverkehr und Wertpapierabwicklung des Eurosystems.

»

Workshop am 24. Juni

In dem kostenfreien digitalen Channel Workshop am Donnerstag, den 24. Juni, ab 10:00 Uhr zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Kunden mit "Zero Trust"-Ansätzen vor unbekannten Gefahren aus dem Cyberraum schützen können.