Im Zuge seiner internationalen Expansion hat Adesso eine Niederlassung in London eröffnet und für den Markt im Vereinigten Königreich die Landesgesellschaft Adesso UK Limited gegründet. Damit ist der IT-Dienstleister nun in 14 europäischen Ländern vertreten. Erklärtes Ziel des Unternehmen ist es, "sich europaweit als ein führender IT-Dienstleister zu etablieren."

Neben Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das Unternehmen bereits in Bulgarien, Dänemark, Finnland, Italien, den Niederlanden, Schweden, Spanien, der Türkei und Ungarn vertreten. Der Schwerpunkt der UK-Landesgesellschaft wird zunächst die Belieferung von Unternehmen im Vereinigten Königreich mit Near- und Offshore-Angeboten der Adesso Group sein.?

Das Geschäft ist also zunächst vor allem auf den Vertrieb ausgerichtet. Folgerichtig hat mit Libero Raspa ein Vertriebsexperte die Leitung übernommen. Raspa kam als Director Adesso UK Anfang März zu dem Unternehmen. Er kam vom Online-Tech-Unternehmen Agoda (Teil von Booking Holdings), wo er als Head of Europe Sales Strategy & Operations für UK, DACH, Spanien, Italien und Osteuropa verantwortlich war. Davor war Raspa als Delivery Manager bei IBM.

Im Mittelpunkt der UK-Aktivitäten sollen zunächst die als "SmartShore"-Modell beworbenen Near- und Offshore-Services von Adesso stehen. Dafür fasst das Unternehmen für Projekte zur Softwareentwicklung fachlich spezialisierte Teams aus diversen Adesso-Landesgesellschaften zusammen. "In UK wird Adesso zukünftig mit Unternehmen Near- und Offshoring-Softwareentwicklungsprojekte umsetzen, um den eklatanten IT-Fachkräftemangel im Land zu kompensieren, Kostenvorteile zu bieten und die Digitalisierung insgesamt voranzutreiben", erklärt das Unternehmen.

Auch Burak Bari, Direktor Internationalisierung bei Adesso und Standortmanager der Landesgesellschaft Adesso Turkey in Istanbul, sieht die Gründung von Adesso UK als "eine große Chance, um erstmals außerhalb des DACH-Raums Kunden für die SmartShore-Idee systematisch zu adressieren und hier das gesamte Adesso-Portfolio anzubieten".

Die Expansion auf die Insel ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Internationalisierung des Unternehmens. Dirk Pothen, Mitglied des Vorstands der Adesso SE und Leiter der Internationalisierung der Adesso Group, erklärt das so: "UK ist für uns ein wichtiger Markt. In puncto Shoring ist das Vereinigte Königreich sehr weit und entsprechend aufgeschlossen - betrachtet man das traditionelle Software-Offshoring allein in Indien. Für Adesso und seine strategische Positionierung als Near- und Offshoring-Partner ist UK daher ein höchst interessanter Markt."

