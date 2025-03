Für IT-Dienstleistungen und IT-Beratung scheint Dortmund ein gutes Pflaster zu sein. Materna ist 2024 um 13 Prozent gewachsen, und nun hat auch die Adesso SE ihre vorläufigen Geschäftszahlen 2024 bestätigt.

Demnach erzielte das Unternehmen 2024 Gesamterlöse in Höhe von 1,297 Milliarden Euro, das sind 14,2 Prozent mehr als 2023. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich gar um 22,9 Prozent auf 98,3 Millionen Euro. Vor allem im zweiten Halbjahr 2024 zog das Geschäft bei Adesso an und wirkte sich in einer höheren EBITDA-Marge aus.

Damit hat der IT-Dienstleister innerhalb der vergangenen drei Jahren seinen Umsatz fast verdoppelt und durch die Ausweitung seiner "near shore"-Aktivitäten eine hohe Gewinnmarge aufrechterhalten. 83 Prozent der eigenen Erlöse erzielte Adesso 2024 in Deutschland, in der gesamten DACH-Region (mit Österreich und der Schweiz) waren es sogar 95 Prozent.

Zur höheren EBITDA-Marge 2024 trug sicherlich auch die gegenüber dem Umsatzwachstum unterdurchschnittliche Neueinstellungsquote bei Adesso, im Vorjahr stieg die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten (Vollzeit-äquivalent) um 12,4 Prozent auf 10.059.

Gesunder Branchen-Mix

Gut für Adesso hat sich die steigende Nachfrage der Kunden nach Digitalisierungs-Dienstleistungen entwickelt. Hier konnte das Unternehmen einen Umsatzzuwachs in Höhe von fünf Prozent bei Versicherungen (auf 172,6 Millionen Euro) beziehungsweise von sechs Prozent bei Banken und Finanzdienstleistern (auf 150,8 Millionen Euro) für sich verbuchen.

Im Geschäft mit der öffentlicher Verwaltung ("public") gab es einen Zuwachs um zwölf Prozent auf als 207,8 Millionen Euro. Damit ist diese Branche für Adesso die zweitstärkste nach der Industriesparte ("Cross Industries"; 247,9 Millionen Euro).

In absoluten Zahlen nicht ganz so stark sind die anderen "verticals" gewachsen, dafür fallen dort die Steigerungsraten umso höher aus: Im Bereich "Health" (Gesundheitswesen) konnte Adesso ein Plus von 44 Prozent auf 136,7 Millionen Euro für sich verbuchen, im Geschäft mit Energieversorgern ("Utilities") waren es 41 Prozent mehr (125,2 Millionen Euro). Bei den Versorgern konnte Adesso 2024 viele Migrationen auf die Cloud-Plattform SAP S/4 HANA durchführen.

Insgesamt blickt der Adesso-Vorstand optimistisch in die Zukunft und hält an seiner Prognose fest: Der Jahresumsatz 2025 soll auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro steigen, der operative Gewinn (EBITDA) sich auf 105 bis 125 Millionen Euro erhöhen.



