Damit beschäftigt der IT-Dienstleister aktuell insgesamt 580 Nachwuchskräfte - davon 120 Auszubildende und Dualstudierende sowie 460 Werkstudenten. Trotz Corona konnte Adesso das Level aus dem Vorjahr halten und alle 21 ausgeschriebenen Ausbildungsstellen 2021 besetzen. 17 Azubis haben sich für den Beruf des Fachinformatikers in der Anwendungsentwicklung beziehungsweise Systemintegration entschieden, drei werden zu Bürokaufleuten für Büromanagement ausgebildet; der Dualstudent möchte mathematisch-technischer Softwareentwickler werden.

P raktika für Schüler und Studenten bietet das Systemhaus ebenfall s fortlaufend an. In diesem Jahr waren schon 80 Praktikanten im Unternehmen tätig. Im September 2021 kommt noch eine Seminargruppe von informatiknahen Studierenden hinzu, die das "Adesso-Rotationspraktikum" absolvieren werden. In diesem sechsmonatigen Praktikum lernen die Studenten die verschiedenen Phasen eines Softwareentwicklungsprojekts praxisnah kennen. Das Seminar ist je zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt.

Personalvorstand Dirk Pothen weiß um die Bedeutung der Nachwuchsförderung der den Erfolg seines Unternehmens: "Die Ausbildung unserer Nachwuchskräfte ist für uns eine sorgfältige Investition in die Zukunft. Sie stärkt unsere Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit." In den vergangenen Jahren verblieben im Schnitt 85 Prozent der Berufsanfänger nach ihrer Ausbildung bei Adesso: "Das ist ein erfreulich deutliches Votum für uns", meint Pothen.

