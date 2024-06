Die ITSC GmbH agiert als IT-Dienstleister für viele gesetzliche Krankenkassen. Unter den Kunden finden sich viele Betriebskrankenkassen, etwa die von Audi, Bertelsmann, Ernst & Young, Miele, TUI und andere. Diese über 40 Krankenversicherungen sind gleichzeitig Gesellschafter von ITSC.

Nun hat sich der interne Service-Provider dazu entschlossen, sein eigenes Rechenzentrum in die Cloud auszulagern - nicht zu Microsoft Azure oder AWS, auch nicht zu Google, sondern in die Rechenzentren des französischen Cloud-Providers OVHcloud.

Der Startschuss für das mit einem siebenstelligen Euro-Betrag budgetierte Projekt fiel im Mai 2024. Bis Ende 2026 soll die Migration aller Daten und Workloads abgeschlossen sein. Beim Umzug in die Cloud wird ITSC durch Adesso unterstützt.

Das Dortmunder Systemhaus kam bei diesem Auftrag zum Zuge, weil es als Partner von OVHcloud die Besonderheiten des französischen Cloud-Providers kennt und über die Prozesse in den gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) aus eigener Erfahrung bei Bestandskunden gut Bescheid weiß.

ITSC ist damit einer der ersten IT-Dienstleister, der der GKV-Branche die besonderen Vorteile der Cloud nahebringen wird. Nach dem Umzug in die IT-Infrastruktur von OVHcloud werden die an ITSC angeschlossenen Betriebskrankenkassen von einem schnelleren Zugang zu innovativen und nachhaltigen Technologien, von bedarfsgerechter Skalierbarkeit und Hochverfügbarkeit sowie von höchstmöglicher IT-Sicherheit profitieren, so die gemeinsame Überzeugung von ITSC, Adesso und OVHcloud.

"Mit Hilfe von Adesso erschließen wir unseren Gesellschaftern unter Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben die Vorzüge der Cloud", da ist sich ITSC-CIO Björn Börjesson, ganz sicher. Gleichzeitig ist er überzeugt, damit den richtigen Weg eingeschlagen zu haben: "Aus der Cloud heraus sind wir in der Lage, den Krankenkassen jederzeit die neuesten Technologien und Services bereitzustellen, um sie so gegenüber ihren Mitbewerbern bestmöglich positionieren zu können", so der CIO weiter.

Alwin Penner, Global Head of Cloud bei Adesso, weiß die Besonderheit dieses Cloud-Migrationsprojekts einzuschätzen: "Die Überführung von Sozialdaten in die Cloud ist ein komplexes Unterfangen. Für viele Krankenkassen stellt dies eine echte Hürde dar, wenn es beispielsweise um Prozessautomatisierung oder Künstliche Intelligenz geht. Der Auftrag von ITSC unterstreicht, dass wir die nötige Fachkompetenz und das Branchenwissen mitbringen, um solche Migrationsprojekte in einem regulatorisch sehr anspruchsvollen Umfeld zu stemmen", meint Adessos Cloud-Chef.



