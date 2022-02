Nach den Übernahmen von Hauertmann Consulting mit Sitz in Dortmund und Kiwi Consulting mit Sitz in Weinsberg (bei Heilbronn) im vergangenen Jahr expandiert Adesso jetzt wieder organisch: Der IT-Dienstleister eröffnet zwei Niederlassungen in Saarbrücken und Dresden. Damit erhöht sich die Anzahl der Adesso-Geschäftsstellen in Deutschland auf 27. Adesso setzt dabei seine Strategie fort, erstens deutschlandweit möglichst immer räumlich nahe bei den Kunden zu sein und zweitens als ausgezeichneter Arbeitgeber und als Ausbildungsbetrieb in Universitätsstädten Präsenz zu zeigen.

In Saarbrücken hat Adesso einen Neubau am Eurobahnhof bezogen. Ausschlaggebend für den Standort Saarbrücken waren die Nachbarschaft zum Saarland Informatics Campus (SIC) an der Universität des Saarlandes, dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) sowie den Max-Planck-Instituten für Informatik und Softwaresysteme, dem Zentrum für Bioinformatik und dem Cluster "Multimodal Computing and Interaction".

"Von der Nähe zu Frankreich und Luxemburg versprechen wir uns, auch verstärkt mehrsprachige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Grenzgebieten zu gewinnen, die wir für unsere internationalen Projekte bei Adesso einsetzen können", sagt Linda Truong. Die promovierte Betriebswirtin und Strategieexpertin ist bei Adesso Standortleiterin in Saarbrücken und Bereichsleiterin für die Branche "Manufacturing Industry". Im Bereich Fertigung berät Adesso im Saarland bereits Villeroy & Boch. Der Schwerpunkt der künftigen Tätigkeit soll auf Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektroindustrie sowie der Nahrungsmittelbranche liegen.

Dresden ist neben Leipzig nun die zweite Adesso-Geschäftsstelle in Sachsen. Argumente für den neuen Standort waren neben der im Umland der sächsischen Landeshauptstadt stark vertretenen Halbleiterindustrie auch die Unternehmen aus der Fertigungs- und Automobilbranche, dem Energie- und Versorgungssektor sowie dem Gesundheitswesen Auch die Staatsministerien und Landesämter mit ihren Digitalisierungsbemühungen sieht Adesso als attraktiven Markt.

Auch in Dresden spekuliert Adesso mit dem eigenen Büro auf die Rekrutierung von gut ausgebildeten Berufseinsteigern: Die Technische Universität Dresden ist nicht nur eine von elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland, sondern mit rund 37.000 Studierenden die größte Universität in Sachsen und gerade bei natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studienfächer und Forschungsschwerpunkten stark.

Die neue Adesso-Geschäftsstelle in Dresden leitet der gebürtige Dresdner Steffen Reichert. Er ist bei dem Dienstleister Experte für Software Engineering mit Schwerpunkt Cloud-Native und ist vor allem von den Recruiting-Möglichkeiten überzeugt: "In Dresden haben wir als IT-Unternehmen gute Möglichkeiten, die besten Köpfe zu gewinnen. Hier gibt es mit den Hochschulen TU und HTW sowie der Berufsakademie Sachsen mit praxisorientiertem Fokus drei renommierte wissenschaftliche Einrichtungen, die eine große Anzahl junger IT-Talente anziehen. Zudem bieten sich uns in diesem innovativen Umfeld vielversprechende Perspektiven für attraktive M&A-Projekte, die unsere angestrebte Expansion als Konzern befördern können."

