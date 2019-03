Adessso, die Nummer 16 in unserem Systemhaus-Ranking, hat im März 2019 auch eine Niederlassung in Düsseldorf eröffnet - direkt am Flughafen im "Airport Office Four"-Bürokomplex. Zu den 16 Niederlassungen in Deutschland kommen noch vier in der Schweiz und eine in Österreich hinzu.

Das junge Adesso-Team in Düsseldorf ist bereits in diversen IT-Projekte in der Finanzbranche eingebunden. Langfristig soll Adesso aus Düsseldorf auch Kunden aus der öffentliche Verwaltung und dem Gesundheitswesen, sowie aus dem Automobil- und Maschinenbau bedienen.

Mit der Filiale in Düsseldorf möchte sich das Systemhaus möglichst in die Nähe seiner Kunden und im Einzugsgebiet von Hochschulen ansiedeln. Denn Uniabgänger und Young Professionals bevorzugen nun mal das großstädtische Flair. Am Standort Düsseldorf möchte Adesso vor allem Softwareentwickler und Consultants für sich gewinnen.

Tim Langer, Leiter der neuen Adesso-Geschäftsstelle, meint dazu: "Düsseldorf ist eine attraktive Metropole zum Wohnen und Arbeiten und damit ein ideales Pflaster für unser Recruiting im IT-Beratungsumfeld. Außerdem zählen wir bereits viele Düsseldorfer Unternehmen zu unseren Kunden, so dass der Schritt in die Landeshauptstadt nur konsequent ist. Wir freuen uns sehr darauf, unsere Kunden- und Mitarbeiterbasis rasch auszubauen und unser Wachstum auch hier voranzutreiben."

