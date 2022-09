Ab Oktober 2022 ist Adesso auch mit einer Geschäftsstelle in Münster vertreten. Der IT-Dienstleister richtet sich derzeit in den oberen Etagen des nach einer Sanierung nun als "Cube 1" bezeichneten Büroturms der DZ HYP an der Weseler Straße ein. Damit entsteht der neunte Adesso-Standort in Nordrhein-Westfalen und insgesamt die 27. Geschäftsstelle des Unternehmens in Deutschland. Bereits Anfang des Jahres waren neue Adesso-Büros in Dresden und Saarbrücken eingeweiht worden. Auch hier spielte die Nähe zu Kunden und Ausbildungseinrichtungen eine Rolle bei der Standortwahl.

Daniel Wohlfarth, Standortmanager für Adesso in Münster, kann im Oktober mit über 50 Personen starten. Das Team vor Ort soll anschließend auf bis zu 200 Mitarbeiter anwachsen: "Wir adressieren als mehrfach ausgezeichneter und attraktiver Arbeitgeber Absolventen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU), eine der fünf größten Unis in Deutschland, genauso wie die der hier ansässigen Fachhochschulen. Wir wollen die jungen Leute hier entwickeln", sagt Wohlfarth. "Zudem ist Münster ein bedeutender Forschungsstandort. Dieses Umfeld verspricht uns die hochqualifizierten Fachkräfte, die wir als datengetriebenes Unternehmen für unsere Digitalisierungsprojekte in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung suchen."

Neben der Nähe zu Fachkräften ist die räumliche Nähe zu Kunden ein Credo von Adesso. In Münster ist das unter anderem der Versicherungskonzern Provinzial, den Adesso mit einem dreijährigen Rahmenvertrag als Migrationspartner bei der Ablösung der Großrechner-basierten Systemlandschaft betreut. Noch näher dran - nämlich nur eine Fahrt mit dem Aufzug entfernt - ist der IT-Dienstleister künftig von der DZ HYP. Die Immobilien- und Pfandbriefbank in der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken betreut Adesso seit Anfang des Jahres als Implementierungspartner bei der Automatisierung von Prozessen und der Entwicklung des digitalen Arbeitsplatz der Zukunft. Ein weiterer Kunde sitzt ganz in der Nähe: Mit WestLotto sitzt zudem ein weiterer Kunde in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Wohlfarth freut sich daher darauf, "ab sofort die lokalen Kontakte noch besser pflegen zu können". Im Erdgeschoss kann Adesso dazu die großzügigen öffentlichen Bereiche, wie Empfang, Kantine und Konferenzräume mitnutzen. Für den gebürtigen Münsteraner ist der Standort aber auch privat eine gute Wahl: "Schon in meiner Kindheit war das Hochhaus mein absolutes Traumbüro, weil man da so einen großartigen Blick über ganz Münster hat."

