Mit dem Standort in Koblenz möchte Adesso auch im Rheinland für Kundennähe sorgen und neue Abnehmer für die eigenen IT-Services in dieser Region gewinnen. Dabei adressiert der IT-Dienstleister heimische Mittelständler, Konzerne und öffentliche Einrichtungen. Ihnen offeriert Adesso ein ganzes IT-Paket: angefangen bei der Beratung, über die Entwicklung von Individualsoftware bin hin zu kompletten Betrieb der IT-Systeme - bei Einsatz von Technologien rund um Künstliche Intelligenz, Data Analytics und Cloud.

Am Adesso-Standort Koblenz entstehen neue Arbeitsplätze für IT-Fachkräfte mit Spezialisierung auf Branche und Technologien. Es geht um die Entwicklung von neuen digitalen Geschäftsprozessen und um die dafür notwendige Modernisierung von IT-Landschaften. Anton Arnst, Geschäftsstellenleiter von Adesso Koblenz, möchte die in der Nähe ansässigen Betrieb technologisch aufrüsten: "Wir schaffen qualifizierte Arbeitsplätze in der Region und tragen zur Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz bei."

Mit einer Bürofläche von gut 500 m2 ist der Standort in zentraler Lage am Koblenzer Bahnhof für weiteres Wachstum gut gerüstet. Insbesondere auf das Wohl seiner Mitarbeiter legt Adesso eigenen Angaben zur Folge großen Wert. In Koblenz erwartet die Teams ein modernes Raumkonzept, das die kreativen Elemente der Zusammenarbeit von Teams in IT-Projekten und eine kommunikative Arbeitsatmosphäre fördern soll.

Und das dies dem IT-Dienstleister in der Vergangenheit gut gelang, belegen die wiederholten Auszeichnungen als bester ITK-Arbeitgeber Deutschlands- vergeben durch das renommierte Forschungs- und Beratungsinstitut 'Great Place to Work'.

