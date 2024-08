Bei dem Kunden handelt es sich um Erco, einen Hersteller von professionellen Beleuchtungssystemen für Museen, Galerien, Büros und öffentliche Gebäude. Dort war bisher eine On-Premises-Version der SAP-CRM-Software im Einsatz, diese wird nun durch SAP Sales Cloud Version 2 ersetzt.

Die Umstellung auf die Cloud-Edition der CRM-Software führt bereits seit April 2024 die Adesso-Geschäftseinheit Digital Experience (DX) durch, die damit zusammenhängenden Arbeiten sollen Ende 2024 abgeschlossen sein. Es ist ein durchaus komplexes Projekt, denn hierbei sollen sämtliche Vertriebsdaten mit allen Marketinginformationen sinnvoll verknüpft werden. Ziel ist es, Effizienz und Transparenz der Vertriebsprozesse zu erhöhen und die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern.

Mit der SAP-CRM-Software "Sales Cloud" möchte Erco seine Vertriebsprozesse automatisieren. SAP-eigene KI-Werkzeuge unterstützen etwa Ercos Vertriebsmitarbeiter bei der Umwandlung von Verkaufschancen ("Leads") in echte Aufträge und das über alle gängige Vertriebskanäle Social Media, E-Mail, die Webseite oder auch via Telefon. Außerdem hilft die moderne Software bei der Identifikation, der Klassifizierung und der Verarbeitung der Leads. Eine mobile App für Außendienstmitarbeiter ergänzt das CRM-Paket. Damit erhalten alle Vertriebler bei dem Leuchtmittelhersteller stets Zugriff auf die aktuellen Unternehmensdaten. Selbstverständlich sind Microsofts Kollaborations-Werkzeuge Teams und Outlook direkt an SAP Sales Cloud angebunden. Das erleichtert die unternehmensweite und bereichsübergreifende Zusammenarbeit zusätzlich.

"Wir haben uns aus verschieden Gründen für Adesso als Implementierungspartner entschieden", sagt Oliver Heid, IT-Leiter bei Erco. Man kannte sich bereits aus vergangenen Projekten, etwa bei der Einführung des Kundenbindungsinstruments SAP Emarsys.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Martin Schröder, Bereichsleiter SAP Customer Engagement & Commerce in Adessos Digital Experience-Geschäftseinheit, freut sich über das in sein Team gesetzte Vertrauen des Kunen: "Aufbauend auf unserer Projekterfahrung werden wir SAP Sales Cloud Version 2 bei Erco zügig einführen."



Mehr zu SAP:



So positioniert sich der Softwarekonzern im Markt

Die eigenentwickelte KI-Software

Goldener Handschlag für über 55-Jährige

2 Milliarden für den Umbau

Fallstricke beim Umstieg auf S/4HANA