Die Adesso Group hat die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2023 vorgelegt (PDF). Demnach kann das Beratungs- und Softwarenentwicklungsunternehmen seinen Wachstumskurs mit einem Umsatzplus von 28 Prozent (davon 26-Prozent -Punkte organisch) fortsetzen und erlöst in den ersten neun Monaten 833,7 Millionen Euro.

Das operative Ergebnis EBITDA fällt vor allem aufgrund des schwächeren ersten Halbjahrs und trotz eines margenseitig stark verbesserten dritten Quartals 2023 mit 53,5 Mio. Millionen Euro 25 Prozent niedriger aus als im Vergleichszeitraum. Nach Abzug der Steuern errechnet sich nach den ersten neun Monaten 2023 ein annähernd ausgeglichenes Konzernergebnis in Höhe von -0,3 Millionen Euro (Vorjahr: 23,8 Millionen Euro). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich zu -0,05 Euro (Vorjahr: 3,64 Euro).

Adesso für 2024 optimistisch

Durch die in den ersten Monaten des Jahres 2023 eingeleiteten Maßnahmen konnte dem Unternehmen zufolge wachstumsbedingten Auslastungsverzögerungen entgegengewirkt werden. Die EBITDA-Marge von 9,9 Prozent im dritten Quartal 2023 sei Ausdruck des positiven Profitabilitätstrends. Bei einer weiterhin hohen Nachfrage nach den von Adesso angebotenen Dienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung rechnet das Unternehmen auch 2024 mit einer "zweistelligen prozentualen Wachstumsrate beim Umsatz und einer Rückkehr in den gewohnten EBITDA-Zielmargenbereich."

Die Umsatzerlöse steigerte Adesso im dritten Quartal 2023 gegenüber den Vorquartalen und dem Vorjahr auf einen neuen Höchstwert von 287,4 Millionen Euro. Mit einem Zuwachs von 19 Prozent gegenüber dem starken und durch hohe Lizenzerlöse begünstigten Vergleichsquartal 2022 hat sich die Wachstumsdynamik dabei nur leicht verringert. Die bereits Ende des zweiten Quartals 2023 wieder höhere Auslastungsquote wurde im dritten Quartal beibehalten.

Stark gestiegene Personalkosten

Gleichwohl sind die Personalkosten stärker gestiegen als der Umsatz. Zudem sind im dritten Quartal die Lizenzerlöse hinter den Erwartungen geblieben und Mehraufwendungen in zwei größeren Festpreisprojekten angefallen. Bei deutlich niedrigeren Lizenzerlösen im dritten Quartal 2023 liegt der absolute EBITDA-Beitrag mit 28,4 Millionen Euro 15 Prozent unter dem Vergleichswert des Vorjahrs (33,3 Millionen Euro). Die EBITDA-Marge zeigt sich mit 9,9 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 stark verbessert.

Das Umsatzwachstum in den ersten neun Monaten 2023 ist mit einem Plus von 28 Prozent weitgehend durch den deutschen Markt begründet. Der relative Anstieg im Ausland hat sich mit 26 Prozent Plus ebenfalls stark entwickelt. Neben den etablierten Adesso-Gesellschaften in der Schweiz und in Österreich sowie der Türkei trugen zu diesem Anstieg ebenfalls die jüngsten Zukäufe in Italien und Österreich bei.

Die Aussichten für die weitere Geschäftsentwicklung schätzt der Vorstand unverändert positiv ein. Der Auftragseingang verbleibe auf Rekordniveau und trotz der allgemeinwirtschaftlich schwächer eingeschätzten Konjunkturlage hätten sich bislang für Adesso keine Abschwächungstendenzen gezeigt. (dpa/pma)