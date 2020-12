Die Dortmunder Adesso SE erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung von rund 72 Prozent an der auf SAP-Technologie spezialisierten Quanto AG. Das Quanto-Team wird weiterhin durch 100 SAP-Experten aus dem Hause Adesso verstärkt, womit innerhalb der Adesso Group eines der führenden SAP-Beratungshäuser in Deutschland entsteht. Ende 2023 sollen die Anteile an der Quanto AG vollständig an die Adesso SE übergehen.

Für Großprojekte in Wirtschaft und Verwaltung

Das so verstärkte Quanto-Expertenteam soll in der Folge auf mindestens 500 Mitarbeitende ausgebaut werden und profitiert nun von der Zugehörigkeit zu einem international agierenden IT-Dienstleister mit rund 5.000 Beschäftigten und 40 Standorten in Europa.

Die bisherigen Standorte von Quanto bleiben unverändert bestehen und werden von der Adesso-eigenen Geschäftsstelle in Walldorf unterstützt, die in unmittelbarer Nähe der SAP-Firmenzentrale eng mit dem Global Player SAP als Technologiepartner zusammenarbeitet.

Positionierung als führende SAP-Beratungsgesellschaft geplant

„Adesso und Quanto kennen sich bereits aus der Zusammenarbeit an strategischen Großprojekten für Banken, Versicherungen und in der Energiewirtschaft“, erklärt Andreas Prenneis, Mitglied des Vorstands der Adesso SE. „Die jetzt vollzogene Bündelung unseres Experten-Know-hows ergibt ein Portfolio, das unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöht. Damit sind wir in der Lage, zukünftig auch die ganz großen Vorhaben von Unternehmenskunden im SAP-Segment zu stemmen.“

„Mit Verstärkung der Adesso Group können wir uns zukünftig als führende deutsche SAP-Beratungsgesellschaft in den Branchen Energiewirtschaft und Financial Services positionieren und auch ein wesentlicher Player im SAP-Core-Bereich werden“, sagt Frank Beck, Managing Partner bei Quanto. „Im größeren Adesso-Quanto-Verbund werden wir im Markt sichtbarer und steigern unsere Chancen, als Berater am dynamisch wachsenden SAP S/4HANA-Markt zu partizipieren.“