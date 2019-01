Zu den bisherigen Niederlassungen der Adesso AG in Karlsruhe und Stuttgart kommen 2019 Büros in Reutlingen sowie Vaihingen hinzu. In Karlsruhe und Stuttgart sind bereits über 140 Mitarbeiter für den Konzern tätig, der 2018 als bester Arbeitgeber im Bereich IT bei „Great Place to Work“ ausgezeichnet wurde.

Mit Reutlingen, wo das Büro bereits Anfang Januar 2019 bezogen wurde, und Vaihingen kommen zwei Standorte hinzu, die sich im Großraum Stuttgart schwerpunktmäßig um Automotive- und Manufacturing-Kunden wie Daimler, Bosch und Trumpf kümmern. Reutlingen soll zudem als "Softwareentwicklungs-Schmiede" im Konzern aufgebaut werden. Nachwuchs verspricht sich Adesso durch die Nähe der örtlichen Fachhochschule sowie der Universität Tübingen.

In der zweiten Jahreshälfte soll die Niederlassung Stuttgart zum Doppelstandort Stuttgart-Vaihingen ausgebaut werden. Grund dafür sind Adesso-Kunden wie Daimler, Allianz oder Deutscher Sparkassenverlag, die sich bereits nach Vaihingen verlagert haben. Auch die verkehrsgünstige Lage mit der schnellen Anbindung an Flughafen und Autobahn sowie Expansionsmöglichkeiten sprechen für die neue Bürofläche von 1.600 Quadratmetern im ehemaligen Industriegebiet.

"Im Großraum Reutlingen gibt es eine starke Automobil- und Zulieferindustrie, die in Zeiten der Digitalen Transformation IT-Expertise und Branchen-Know-how gleichermaßen benötigt – und wir von Adesso sind der neue Partner vor Ort, der beides vereint", erklärt Standortleiter Stefan Hussmann. "Wir freuen uns schon auf die rege Nachfrage im erweiterten Wirkungskreis im Großraum Stuttgart und der Region Neckar-Alb."