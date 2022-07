Mit einem Inlandsumsatz von über einer halben Milliarde Euro zählt Adesso zu den Top-15 herstellerübergreifenden IT-Dienstleistern Deutschlands. Nach der Übernahme des SAP-Partners Quadox wird Adesso nun auch unter den fünf größten SAP Analytics-Experten in Deutschland gelistet. Denn mit Wirkung zum 1. September 2022 werden 35 SAP Analytics-Experten von Quadox-inklusive der Vorstände Christian Schroeter und Rainer Bärmeier - in das Data- und Analytics-Team von Adesso integriert.

Nach Quanto, Orange, Solbicon und Gorbit ist Quadox bereits der fünfte SAP-Partner, den Adesso innerhalb der vergangenen zwei Jahre übernommen hat. Passenderweise dazu hat der IT-Dienstleister in Walldorf, also in der Nähe der Konzernzentrale von SAP, im September 2020 eine weitere Geschäftsstelle eröffnet. Aktuell gelten rund 500 der insgesamt über 7.500 Adesso-Mitarbeiter als ausgewiesene SAP-Spezialisten.

Die nun insgesamt 70 SAP-Analytics-Experten werden in der Abteilung "Data & Analytics (D&A) untergebracht. Benedikt Bonnmann, Leiter dieses Geschäftsbereich, freut sich bereits über die personelle Verstärkung: "Das Quadox-Team ist für uns eine ideale Ergänzung. SAP Analytics ist ein Zukunftsthema, das wir gerade im Rahmen der S/4HANA-Transformationen verstärkt bei unseren Kunden wahrnehmen."

Und in der Tat gewann Adesso mit den 35 neuen Mitarbeitern auch noch zusätzliche Kunden dazu: HeidelbergCement, Airbus, Rohde & Schwarz, Deutsche Post und Adidas. Und so blicken auch die beiden Mitgründer und Vorstände der Quadox AG, Christian Schroeter und Rainer Bärmeier, zuversichtlich in die Zukunft. "Wir haben jetzt Tausende neue Kollegen in ganz Europa. Gemeinsam können wir vorhandene Potenziale viel besser ausschöpfen und auch große Projekte im D&A-Universum aus einer Hand bedienen. Unsere Kunden werden von dem breiteren Serviceangebot profitieren - sowohl thematisch als auch geografisch", argumentiert Schroeter.

Sein Kollege Bärmeier ergänzt: "Nach über zwanzig Jahren Erfolgsgeschichte im SAP-Umfeld ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, diesen Weg einzuschlagen. Waren zu unserer Anfangszeit die Projekte meist noch rein SAP-Technologie-basiert, so finden wir heute im D&A-Bereich viel komplexere Aufgaben und Lösungsmöglichkeiten vor. Das gebündelte Know-how verschafft uns einen viel breiteren Marktzugang. Wir freuen uns sehr darauf, unsere beiden Erfolgsgeschichten zu verbinden und gemeinsam fortzuführen."

Eingefädelt hat die Akquisition von Quadox Adessos Vorstandsitglied Torsten Wegener, der die künftige Strategie des IT-Dienstleisters im SAP-Umfeld so beschreibt: ""Im Schulterschluss mit unserer Tochter Adesso Orange etablieren wir ein Kompetenzzentrum für Business- und Analytics-Lösungen für Großvorhaben in Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung."



