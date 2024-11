In den ersten neun Monaten 2024 erzielte Adesso Gesamterlöse in Höhe von 961,3 Millionen Euro, das sind 15 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2023. Damit stiegen Umsätze und Gewinner der Dortmunder kontinuierlich übers Jahr hinweg. Im Gegensatz zu Systemhäuserm wie Bechtle, Cancom und Computacenter verspürt Adesso keine zurückgehenden Investitionen der Kunden in einer eingetrübten allgemeinwirtschaftlichen Konjunkturlage. Die Nachfrage nach den Digitalisierungsdienstleistungen blieb hoch. Die vorsichtige Personalpolitik und weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Auslastung wirkten sich hier auch positiv auf die Profitabilität aus.

So konnte die Adesso-Gruppe im dritten Quartal 2024 Jahresviertel ihr EBITDA-Ergebnis (vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) gegenüber 2023 um 37 Prozent auf 38,9 Millionen Euro erhöhten. Die EBITDA-Marge von knapp zwölf Prozent liegt damit in der vom Vorstand angestrebten Profitabilität von elf bis 13 Prozent. Bemerkenswert dabei ist, dass dieses Wachstum weitgehend organisch passierte.

In Deutschland sind Adessos Erlöse in in den ersten neun Monaten 2024 um 17 Prozent gestiegen, im Ausland lediglich um acht Prozent auf 64,4 Millionen Euro. Getragen von einer breiten Nachfrage nach Digitalisierungsdienstleistungen konnte das Dortmunder Unternehmen insbesondere im Gesundheitswesen (plus 48 Prozent) und im Industriesektor (plus 43 Prozent) deutlich zulegen. Im Geschäft mit der öffentlichen Verwaltung, als in Adessos stärksten Marktsegment, erhöhten sich die Umsätze um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum - auf 153,7 Millionen Euro.

Ende September 2024 beschäftigte Adesso 10.215, als sieben Prozent mehr als Ende September 2023. 7 % mehr als zum Jahresende 2023. Der annualisierte Personalaufwand stieg um zwei Prozent auf 89.000 Euro pro Mitarbeiter an. Hier schlugen die höheren Ausgaben für Dienstreisen und die gestiegenen Kfz-Kosten überdurchschnittlich zu Buche.

Angesichts der verbesserten Auslastung und einer stabilen Nachfrage sowie auch einem im Vergleich zum Vorjahr zusätzlichen Arbeitstag im Folgequartal rechnet der Adesso-Vorstand damit, den positiven Ergebnistrend fortzuführen.

So bestehen durchaus Chancen, auch im Schlussquartal 2024 weitere zusätzliche Lizenzerlöse zu erzielen. Im Kerngeschäft mit IT-Services ist die Anfang August 2024 angepasste Ergebnisprognose von 80 bis 110 Millionen gilt bei einem geplanten Jahresumsatz von über 1,25 Milliarden Euro als gut erreichbar.



