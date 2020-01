Wie die Kemp Technologies Inc. gegenüber der ADN – Advanced Digital Network Distribution GmbH bestätigt hat, sind die Bochumer einziger Anbieter der Zertifizierungstrainings des Herstellers in der DACH-Region. Über die ADN Academy können sich IT-Professionals als Kemp Certified Engineer (KCE) und Kemp Certified Professional (KCP) ausbilden lassen.

Die exklusive Trainingspartnerschaft soll, neben der Erweiterung des Kemp Trainingsangebots, insbesondere in der DACH-Region neue Partner für die Load Balancing-Lösungen der Entwickler aus New York City rekrutieren und sie beim Ausbau ihres Kemp-Geschäfts unterstützen.

Zudem stellen zertifizierte Reseller ihren Kunden gegenüber nicht nur ihre Kompetenz im Hinblick auf das Kemp Technologies Load Balancing-Produktset unter Beweis, sondern sind dazu ein Schritt auf dem Weg zum „Kemp Technologies Authorized Reseller“. Mit diesem Partnerstatus erreicht der Reseller weitere Vorteile, wie höhere Rabattstufen, Marketingunterstützung und mehr.

Exklusiv für DACH

„Seit 2013 ist ADN ein vertrauenswürdiger Vertriebspartner für Kemp in der DACH-Region, was uns ermöglicht, unser Geschäft zu skalieren und weiteres Wachstum zu erzielen“, so Thomas Kurz, Kemp Technologies Regional Sales Director CEE. „Wir waren sehr beeindruckt von der internen Trainingsexpertise und dem positiven Feedback der Reseller, was uns die Entscheidung, ADN zu unserem exklusiven Trainingsanbieter zu machen, leicht gemacht hat.“

„Wir freuen uns sehr, dass Kemp die ADN Group als einzigen Trainingsanbieter in der DACH-Region ausgewählt hat und wir die erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre so zukünftig noch intensivieren und ausbauen können“, erklärt der geschäftsführende ADN-Gesellschafter Hermann Ramacher. „ADN bietet jetzt exklusiv das komplette Value Set für eine Handels-Partnerschaft mit dem Hersteller Kemp Technologies an. Das macht es für unsere Partner besonders einfach und unkompliziert, das Kemp-Portfolio in Solution Sets zu vermarkten.“