Künstliche Intelligenz ist zunächst einmal Technologie - allerdings eine, deren Entwicklung rasant fortschreitet. Rasant selbst für die sonst auch nicht besonders langsame und behäbige IT-Branche. Da kann man leicht den Überblick verlieren, besonders wenn nebenher noch das Tagesgeschäft zu bewältigen ist. Eine Auszeit vom Alltag und einen klaren Fokus auf die Zukunft gab ADN mit einem "Transformation Day" im März im Crowne Plaza in Neuss. Dabei ging es nicht nur um Technologie, sondern auch die strategische Umsetzung sowie neue Geschäftsmodelle.

Dazu hatte ADN zahlreiche eigene Experten aufgeboten, aber auch zahlreiche Herstellervertreter, die ihre Angebote und Perspektiven einbrachten. So kamen 32 Vorträge zusammen, in denen rund 400 ADN-Partner Technologie-Know-how, Vermarktungswissen und Strategien für die Nutzung von KI im Business-Alltag und zur Neukundengewinnung vermittelt wurden.

Partner stehen bei KI noch am Anfang

"Wir haben beim Transformation Day klar auf KI gesetzt, wohlwissend, dass der Resellermarkt hier noch am Anfang steht", sagt ADN-Geschäftsführer Hermann Ramacher. Seiner Ansicht nach fehlt häufig noch das Verständnis, KI nicht vordergründig als IT-, sondern als ein Geschäftsprozessprojekt zu sehen. Auch dazu, wie sich das ändern lässt, gab es Anregungen und Input.

Microsoft ist ein wichtiger Hersteller im ADN-Portfolio und deckt einen Großteil der KI-Themen bei ADN ab. Noch. Denn der VAD ergänzt sein Portfolio bereits auch um andere Hersteller in diesem Segment, darunter Nvidia und steht eigenen Angaben zufolge mit Infrastruktur- und Security-Anbietern "aktiv im Austausch".

Dass man sich als Partner bei KI breit aufstelle, sei wichtig, um neue Umsatzquellen zu erschließen und die Digitalisierung in der DACH-Region voranzutreiben, betont Ramacher. "KI muss so schnell wie möglich in den Mittelstand", sagt der ADN-Chef.

Partner sollten jetzt die Voraussetzungen schaffen, um KI bei ihren Kunden möglich zu machen, damit diese schneller und effizienter mit KI-Tools arbeiten können. "Cloud, Security und KI ist eins, und das sollte man nicht trennen", betont Ramacher und verweist auf den Ansatz, den ADN verfolgt, und in dem alle drei Bereiche enthalten sind.

Wie ADN seine KI-Kompetenz ausbaut

Aktuell baut ADN intern eine Gruppe mit KI-Trainern und KI-gestützten Anwendungen aus, um KI im Channel aktiv nach vorne zu bringen, verrät Ramacher. "Wir haben schon ein solides Haus stehen, aber da kommen jetzt noch mehrere Etagen drauf", veranschaulicht er den Stand. Un die Ambitionen sind hoch: Bundesweit will ADN "zur ersten Adresse im Channel für den Markteinstieg und Ausbau der Jahrhunderttechnologie werden".

Aktuell bietet die ADN-Akademie für Copilot zwei Dutzend Trainings an. Die Akademie sieht ADN als zentrale Anlaufstelle für KI-Wissen und praxisnahe Lösungen. Darüber hinaus offeriert sie Partnern White-Label-Lösungen, bei denen ADN im Namen der Partner Lösungen im KI-Umfeld bei Endkunden aufsetzt.

