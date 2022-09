Die ADN Distribution GmbH bietet ihr Deskcenter Management Suite (DCMS) auch als Deskcenter-as-a-Service an, ein komplett gemanagter Dienst aus der DSGVO-konformen deutschen Ionos-Cloud. Damit sei für Reseller, Systemhäuser und Managed Service Provider (MSP) ein einfacher Einstieg ins Cloud-Geschäft möglich und man könne, dank einer Private-Cloud-Option, auch Kunden mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Datensouveränität adressieren.

Eine Gleichung, die aufgeht

Die Suite der Leipziger Deskcenter AG ist modular aufgebaut und lässt sich leicht in bestehende IT-Strukturen integrieren. Sie enthält Module für IT-Asset-Inventory, dem Management von Software, Enterprise Mobile Devices, Risk and Vulnerability, Lizenzen sowie IT-Services. Die DCMS erfüllt die Lizenzbestimmungen von allen gängigen Softwareherstellern. Ionos Cloud betreibt seine Rechenzentren in Europa und verspricht besonders hohe Datenschutz- und Datensicherheitsstandards.

Mit der Kombination aus DSGVO-konforme Infrastruktur der Ionos-Cloud, der Deskcenter Management Suite und den Managed Services der ADN, können IT-Reseller endlich auch mittelgroßen oder kleineren Kunden eine leicht zu managende Enterprise-MSP-Lösung anbieten, ohne zusätzliche Infrastruktur aufbauen zu müssen. Das Onboarding, wird durch die Zusammenarbeit von ADN, Ionos und Deskcenter auf wenige Tage oder gar Stunden reduziert. Eine neue Infrastruktur wird nicht benötigt.

Info-Dinner für Partner

"IT-Partner von Unternehmen und öffentlichen Organisationen sind immer stärker gefordert, ihren Kunden Unterstützung im Management ihrer IT-Infrastrukturen zu liefern", sagt Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN. "Dabei müssen sie nicht nur komplexe Umgebungen und verteilte IT-Assets managen, sondern auch Sicherheitsrisiken minimieren und die Kosten kontinuierlich im Blick behalten können."

Zu diesem Thema veranstaltet ADN für Partner ein kostenloses MSP-Dinner unter dem Motto "Service is Key". Es findet am 29. September 2022 in Hamburg sowie am 6. Oktober 2022 in München statt und bietet exklusive Einblicke in das Asset-Management powered by Deskcenter der ADN MSP-Plattform. Weitere Infos und Details zur Anmeldung gibt es unter diesem Link.