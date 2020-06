Das israelische Unternehmen Cynet, mit Niederlassungen in USA und Großbritannien, will mit seiner Next-Gen-Security-Lösung Cynet 360 den DACH-Markt erobern. Dazu hat es mit der Bochumer ADN – Advanced Digital Network Distribution GmbH eine Vertriebsvereinbarung getroffen.

Cynet 360 gilt als vielversprechende Lösung, wenn es darum geht, den Leistungsumfang diverser Einzellösungen in sich zu vereinen und autonom auf Bedrohungen zu reagieren, teilt der VAD mit. Die einheitliche Cloud-basierte Plattform zum Schutz der IT-Infrastruktur basiert auf dem Sensor-Fusion-System, einem Sicherheitssystem, welches von der Dateiebene bis hin zum Netzwerk alle Komponenten überwacht und autonom auf Bedrohungen reagiert.

Maschinelles Lernen gegen neuartige Angriffe

Sensor Fusion unterscheidet zwischen harmlosen und potenziell gefährlichen Signalen. Es stellt im Vergleich zu Einzellösungen eine bessere Datengrundlage und genauere Ergebnisse zur Verfügung, was wiederum die Automation begünstigt. Der Hersteller verspricht, so zehntausende von Endpunkten in nur wenigen Stunden schützen zu können. Cynet 360 unterstützt unter anderem IAAS, SAAS, On-Premise und hybride Deployments.

» Spracherkennung Spracherkennung kann in vielen Branchen die Produktivität immens erhöhen. Deshalb boomt der Markt für sprachbasierte Texterfassung. Im ChannelPartner- Webcast am 9. Juni um 14:00 Uhr zeigen wir zusammen mit Nuance, dass der Einstieg für Reseller vergleichsweise einfach und lukrativ ist . Hier anmelden

Cynet setzt für Automatisierung und Forensik auf maschinelles Lernen, analysiert Indikatoren über das gesamte Netzwerk hinweg und korreliert diese miteinander, um den Normalbetrieb zu erfassen. Datenverkehr, Dateien, Benutzer und Endpunkte werden zur Risikoberechnung und zur Erkennung von Bedrohungen verwendet, um so verdächtige Abweichungen identifizieren und entsprechend reagieren zu können.

Auch Service gehört dazu

Neben seiner autonomen Lösung stellt Cynet ein "CyOps-Team" bereit, das im Ernstfall - je nach Produktvariante von acht Stunden an fünf Tagen bis rund um die Uhr - zur Abwehr oder der Rekonstruktion von Angriffen zur Verfügung steht. Auch für Managed Security Service Provider sei die Cynet-Lösung attraktiv, da sie KMU mit einem umfangreichen SaaS-Portfolio aus einem Guss versorgen könne, wirbt ADN. Zudem verspreche das vereinfachte Management Effizienzgewinne und Kostensenkungen.

"Das Angebot an hochspezialisierten Security-Experten schrumpft, während die Gefahren, von ausgeklügelten Sicherheitsattacken beschädigt zu werden, gerade für KMU stetig größer werden", kommentiert Hermann Ramacher, geschäftsführender Gesellschafter der ADN. "Da ist es absehbar, dass der Markt für Managed Security Services weiter stark wachsen wird."

"Wir suchen laufend nach innovativen Technologien für unser Portfolio, um unseren Partnern eine umfassende kompetente Lösung auf die sich praktisch täglich verändernden Herausforderungen im Themenbereich Security zu bieten”", so Ramacher weiter. "Mit Cynet positionieren wir uns als Next-Gen-Security-Distributor für hybride Cloud-Welten."