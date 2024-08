Der Bochumer VAD Advanced Digital Network Distribution GmbH hat eine Lösung basierend auf der AudioCodes LivePlatform weiterentwickelt, die derzeit einzigartig auf dem DACH-Markt sei. AudioCodes Limited ist ein israelisch-amerikanisches Unternehmen mit deutscher Niederlassung in Frankfurt am Main. Mit AudioCodes LiveCloud ist der Einstieg ins UC-Business so einfach wie nie zuvor, verspricht ADN. Dabei sei es egal, ob Endkunden Teams einsetzen oder ihre bestehende Telefonielösung erweitern wollen.

Kooperation von ADN und AudioCodes

ADN und AudioCodes haben mit dem Programm einen für Partner attraktiven Mehrwert geschaffen, da mit vorgefertigten Skripten Systeme verbunden werden können. Ergänzt durch lückenlosen Support können ADN-Partner auch ohne große ITK-Vorkenntnisse eine schnelle Umsetzung garantieren. So kann jeder Reseller zum Microsoft-Experten werden und Enterprise-Technologien für KMU-Kunden bereitstellen. Das spart nicht nur Zeit, sondern verringert das Risiko von Verzögerungen bei Projekten oder etwaigen Personalengpässen.

Mit Microsoft 365-Tenant Onboarding und weiteren Automatisierungen werden Direct-Routing-Anbindungen von Microsoft Teams leicht umgesetzt. Dazu können weitere Lösungen und Funktionen im Bereich Telefonie, individuelle API-Anpassungen, Microservices und Applikationen hinzugefügt werden, etwa Skillbased Routing oder Contact-Center-Funktionen. Partner können ihre Azure-Umgebung und SIP-Trunks von unterschiedlichen Providern flexibel einsetzen und dafür verschiedene Vorlagen nutzen.

Flexible Gestaltung und Rentabilität für MSPs

Neben den wiederkehrenden monatlichen Einnahmen, dem ADN-Support und der leichten Einrichtung der mandantenfähigen Lösung, stehen weitere Vorteile für die ADN-MSPs bereit. Ist ein Providerzugang vorhanden, dauert der Onboarding-Prozess, um mit Teams telefonieren zu können, in der Regel nur zwischen 20 und 30 Minuten. Damit ist ein schneller und kostengünstiger Umstieg auf Microsoft Teams machbar. Erste Rückmeldungen von Endkunden zu AudioCodes LiveCloud seien sehr vielversprechend, so die Bochumer.

"Hierbei ist wichtig zu betonen, dass die Reseller ihre Kunden nicht an den Cloud-Anbieter verlieren", erklärt Jörg Rofeld, Head of UCC bei ADN. "Wir stellen dem Reseller die innovative Plattform zur Verfügung und er managt weiterhin seine Kunden selber, ohne jedoch den hohen Invest in Personal- oder Entwicklungskosten stemmen zu müssen. Viele Reseller bestätigen uns, dass das der richtige Ansatz ist, um Teams einfach zu migrieren oder Teams als Telefonie einzuführen. Neun von zehn Reseller wollen bei den nächsten Projekten diese Lösung einplanen."

Schulung und Unterstützung

"Unsere Partner bekommen vorab eine Schulung, in der wir ihnen die ADN AudioCodes LiveCloud näherbringen", erklärt Martin Janssen, Business Development Manager Unified Communications bei ADN. "Bei den ersten Kundenprojekten unterstützen wir sie auch von der Planung bis zur Installation, bis sie ihre Kunden eigenständig onboarden können."

"Die ADN AudioCodes LiveCloud wird von ADN permanent erweitert", so Dirk Matlok, Consultant & Trainer UCC. "Demnächst ist auch geplant, weitere Applikationen anzubinden sowie Omnichannel- Contact-Center anzubieten. Künstliche Intelligenz wird ebenfalls eine immer größere Rolle bei der Plattform spielen, beispielsweise können Bots die Serviceprozesse für Endkunden verbessern. Damit bietet unsere Plattform den Resellern Investitionsschutz, um zukunftsgewandte Themen wie KI und Contact Center permanent zu optimieren."

Auswahl der Varianten

Für die ADN AudioCodes LiveCloud bietet der VAD aktuell drei Optionen an: Essentials, Essentials+ und Pro. Partner können sich für die Auswahl des für ihre Kunden passenden Pakets an das ADN-Team unter diesem Link wenden, das hierbei gerne unterstützt. Zukünftig soll sich die ADN AudioCodes LiveCloud weiter entwickeln und sich dynamisch den Marktgegebenheiten anpassen, um die Anforderungen der Reseller und deren Endkunden optimal erfüllen zu können.