Am 29. August feierte der Bochumer VAD ADN sein 25-jähriges Jubiläum. Der fest im Ruhrgebiet verwurzelte Distributor suchte sich dafür mit der Henrichshütte in Hattingen - heute eine Industriemusem - einen Ort aus, der mit Hochofen und Gießereianlage an die Geschichte der Region erinnert.

Selbst steht das Unternehmen für deren Zukunft, schließlich beschäftigt es inzwischen über 240 Mitarbeiter in der IT-Branche und wächst vor allem in den vergangenen Jahren kräftig. Grund genug, einmal so richtig zu feiern -oder "Trallafitti" zu machen, wie man bei ADN-Chef Hermann Ramacher zuhause früher sagte.

Lesen Sie auch: 25 Jahre ADN - Exklusivinterview mit Gründer Hermann Ramacher