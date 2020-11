2019 waren laut Bitkom in Deutschland 124.000 Stellen für IT-Fachkräfte nicht besetzt, 2020 dürfte sich der IT-Fachkräfte-Mangel sogar noch verschärfen, denn nach übereinstimmender Meinung der Player in der IT-Branche gilt Covid-19 als der Digitalisierungsbeschleuniger schlechthin.

Laut Microsoft bedarf es eines radikalen Umbaus des bisherigen Arbeitsmarktes, um den gestiegenen Bedarf nach digitaler Expertise decken zu können. Deshalb hat der Softwarehersteller bereits 2019 seine "Workforce of the Future"-Initiative gestartet. Das groß angelegte Weiterbildungsprogramm hat sich zum Ziel gesetzt, die jetzt benötigten Digitalisierungsfähigkeiten den Menschen beizubringen - genauer gesagt rund 100.000 Mitarbeiter bei Microsoft-Partnern bis 2024.

Dieses ehrgeizige Vorhaben kann Microsoft natürlich nicht nur aus eigener Kraft stemmen und benötigt daher die tatkräftige Unterstützung seitens der eigenen Weiterbildungspartner. Einer von ihnen ist nun ADN. Der VAD möchte gemeinsam mit Microsoft und Pontoon allen Microsoft-Partnern helfen, neue Fachkräfte für die Microsoft Cloud-Technologien zu gewinnen.

Die "Workforce of the Future"-Initiative unterstützt Microsoft-Partner in allen Aspekten der Personalgewinnung und -qualifizierung, vom Recruitment bis zur Aus- und Weiterbildung. Pontoon bietet Recruting-as-a-Service und übernimmt dabei die Suche nach geeigneten Kandidaten.

Sind diese dann gefunden, werden sie in der ADN-Akademie werden zu Cloud-Consultants ausgebildet. Es gibt drei Lernpfade:

Azure Consultant im Bereich Infrastruktur

Datenbankspezialist

Softwareentwickler

Das Gesamtpaket inklusive Recruiting und Ausbildung kostet den Partner 8.000 Euro pro Auszubildenden. Enya Neumann von der Vertriebsleitung bei der ADN-Akademie kommentiert: "Die Pionierarbeit in der Aus- und Weiterbildung, die wir seit Gründung der ADN-Akademie 1997 leisten, fügt sich jetzt wie ein fehlendes Puzzleteil in die Initiative von Microsoft."

ADN-Geschäftsführer Hermann Ramacher freut sich, dass die Expertise des VADs wertgeschätzt und er in Zukunft gemeinsam mit Microsoft am selben Strang ziehen wird: "Als Teil des 'Workforce of the Future'-Programms wollen wir unser Bestes geben, um mehr Fachkräfte, insbesondere auch Frauen, für die Branche zu begeistern."