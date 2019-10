ADN informiert Fachhändler in einer Veranstaltungsreihe ab 28. Oktober 2019 zu technischen Aspekten eines möglichen Weges für deren Kunden in die Cloud. Dazu soll von den Experten gemeinsam mit den Besuchern aus Projekterfahrungen und Analysen von Nutzerszenarien ein möglicher Migrationsansatz erarbeitet werden. Außerdem haben Besucher zum Abschluss der Veranstaltung die Möglichkeit ein eigenes Projekt zu präsentieren, mit dem sie Nutzer ihres Kunden in die Cloud gebracht haben.

Ergänzend werden diverse Neuigkeiten zu Microsoft Azure, Citrix für Microsoft 365, die Migration zu Microsoft 365 mit BitTitan und Security im Microsoft-Umfeld mit Gemalto präsentiert. Bei einem anschließenden gemeinsamen Essen mit kühlen Getränken besteht dann die Möglichkeit, sich untereinander sowie mit den Experten von ADN und den beteiligten Herstellern auszutauschen.

Die Veranstaltungsreihe startet am 28.10 in Bochum. Es folgen Stationen in Hamburg (30.10.), Frankfurt am Main (5.11.) und München (7.11.). Anmeldungen werden online entgegengenommen. Die Teilnahme ist grundsätzlich kostenlos, lediglich für kurzfristige Absagen wird eine Stornierungsgebühr in Höhe von 99 Euro erhoben.