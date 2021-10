Am 4. November 2021 veranstaltet ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH einen virtuellen Technical Cloud Day über die Desktop-Cloud von Microsoft. Von 9 bis 17 Uhr werden die Spezialisten des Bochumer VAD die Technologien ins Rampenlicht rücken, die einen echten Mehrwert für Unternehmen schaffen können.

Im Rahmen des Workshops wird gezeigt, wie sich Arbeitsplätze mit Virtual Desktop-Technologien deutlich effizienter gestalten lassen. Dabei werden nicht nur Methoden vorgestellt, wie mit Windows 365 und Azure Virtual Desktop (AVD) Zeit und Geld gespart werden soll, sondern auch welche Technologien für welche Einsatzgebiete besonders geeignet sind. Die Referenten verzichten dabei auf theoretische Floskeln konzentrieren sich darauf welche Maßnahmen nötig sind, um die Gesamtstruktur mit geringstem Aufwand zu administrieren.

Praxisnaher Wissenstransfer

Nach der Begrüßung werden die jüngsten Änderungen bei den Azure-Diensten besprochen, um die Teilnehmenden auf denselben Stand zu bringen. Danach geht es um die Frage, was hinter der Umbenennung von Windows Virtual Desktop in Azure Virtual Desktop steckt. Mit Microsofts Endpoint Management (Intune) als zentrale Lösung zur Device- und Anwendungsverwaltung für Cloud Only Windows-, Android-, iOS- und MacOS-Geräte folgt der nächste Punkt. Weiterhin stehen sinnvolle Anwendungsszenarien für den Cloud PC mit Windows 365, AVD und die Citrix-Variante CVAD auf der Agenda.

"Der ADN Technical Cloud Day lässt den theoretischen Ballast vor der Tür und konzentriert sich auf greifbares Wissen, das die Teilnehmenden im Alltag direkt anwenden können", erklärt Enya Neumann, Leiterin der ADN Akademie und Organisationsverantwortliche des Technical Cloud Day. "Die Referenten verfügen über jahrelange praktische Erfahrung mit Microsoft Desktop-Cloud-Technologien und freuen sich immer wieder aufs Neue, dieses wertvolle Wissen mit allen Interessierten zu teilen."

Neben Enya Neumann führen die beiden ADN Trainer und Senior Consultants Microsoft André Büddemann sowie Nils Graebe durch das Programm. Als perfekten Abschluss sieht der Veranstalter ein virtuelles Get-Together von 19 bis 21 Uhr vor. Zur kulinarischen Unterstützung erhalten die ersten 50 Anmeldungen vorab ein Genusspaket per Post.

Weitere Informationen und die kostenlosen Anmeldung für ADN-Kunden gibt es hier.