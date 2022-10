Das volle Potenzial der Microsoft Power Platform wird von vielen Partnern kaum wahrgenommen oder genutzt, erklärt der Bochumer Distributor, obwohl die Basis-Funktionen von Power Apps und Power Automate in allen Business- und Enterprise-Plänen bereits enthalten sind. Die ADN Microsoft Power Platform Business Week soll Partner aller Erfahrungsstufen rund um die Power Platform fit machen.

Microsoft Power Platform Business Week

ADN-Partner erhalten hier die Voraussetzungen, um die Potenziale der Plattform nutzen zu können. Dadurch ergeben sich attraktive Möglichkeiten zum Ausbau eigener Geschäftsfelder und Digitalisierung von Arbeitsabläufen. Die Kampagne startet mit der ADN Microsoft Power Platform Business Week, die vom 7. bis 10. November 2022 jeweils ab 10 Uhr stattfinden wird und je nach Programm bis zu drei Stunden dauert.

In den Sessions vermitteln ADN-Experten alle relevanten Informationen, um Microsoft Power Platform für Partner als Managed-Service-Anbieter oder bei deren Kunden einzusetzen. Neben exklusiven Insights direkt von Microsoft und zahlreichen Tipps von ADN-Profis werden auch Erfahrungsberichten erfolgreicher ADN-Partner gezeigt.

Inhalte und Support

Am 7. November 2022 startet der erste Workshop-Tag mit insgesamt vier Teilen und einem Überblick zur Microsoft Power Platform inklusive deren Ziele und Visionen. Verschiedene Partner geben Einblicke in Lösungen und Geschäftsmodelle. Am 8. November folgen drei Insight-Sessions zu generellen Vorgehensweisen und warum sich Zeit und Aufwand für Power Platform lohnen.

Der dritte Workshop-Tag am 9. November zeigt Fallstudien zu Methodik und Erfolg am Beispiel des Partners ModulACHT. Außerdem erhalten Teilnehmende einen Überblick über die aktuellen Microsoft Power Platform-Zertifizierungen und Lizenzierungen sowie passende Incentive-Programme. Am letzten Tag informiert Microsoft über aktuelle Unterstützungsleistungen und ADN über das Support-Angebot für seine Partner.

ADN unterstützt im Microsoft Power Up-Programm mit einer umfassenden Strategieberatung, Rundum-Support und Lizenzberatung. Mit Schulungen werden Interessierte auf Prüfungen und Zertifizierungen vorbereitet. Dabei bündelt ADN das Wissen technischer Expertenteams mit dem der Akademie, um Teilnehmenden Inhalte verständlich und "hands-on" für deren Erfolg zu vermitteln.

Interessierte können sich auf eine spannende Themenwoche freuen, in der für jeden etwas dabei ist, der sein Wissen rund um Microsofts Power Platform ausbauen möchte. Weitere Informationen, Details und die Anmeldung zum kostenfreien 4-tägigen Workshop der Cloud Champion von Microsoft und ADN finden sich unter diesem Link.